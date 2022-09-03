موقع التنسيق الإلكتروني تقليل الاغتراب .. اختيار الطلاب الأعلى مجموعا

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب “التحويلات بين الكليات” بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى والثانية للتنسيق.

وأفاد المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الرسمي، بأن نتيجة تقليل الاغتراب تأتي بالأساس نتيجة التحويل على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وتصبح متاحة في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، وتعتمد على درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا لتقليل الاغتراب.

موقع التنسيق الإلكتروني تقليل الاغتراب.. قواعد القبول

أكدت وزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام، وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

تنشر بوابة”المال نيوز” رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأوضح مكتب التنسيق، أنه قد تقدم طلاب المرحلتين “الأولى والثانية” برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

شروط التحويل على موقع التنسيق الإلكتروني تقليل الاغتراب



يذكر أن التحويل يحدث وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية فهى على النحو الآتى: «التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، لا توجد تحويلات ورقية، التحويل يكون لمرة واحدة فقط».

يضاف إلى ذلك استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، على أن تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.