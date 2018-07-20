موقع إلكترونى جديد و مركز اتصال للرد على تساؤلات ممولي الضريبة العقارية

مها أبوودن : تبدأ وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية غدا “السبت” إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة. وأكدت “المالية” فى بيان لها أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة ايجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، والذى شهده الوزير خلال الجولة التى قام بها مؤخرا بلجان الطعن الضريبى بمقر مصلحة الضرائب العقارية، حيث أصدر الوزير أيضا قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير. وأضاف البيان أن وزارة المالية أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg وأشار البيان إلى قيام “المالية” بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، ويمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كل مستويات الجمهورية أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فإنه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملا حيث إن السداد الجزئى غير متاح بالبنوك. وأوضح البيان أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاث مراحل حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من غد السبت على أن يتم إضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم 28 يوليو الحالى، ثم يتم إضافة كل مناطق الجمهورية بدءا من 4 أغسطس المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة العقارية السارى حاليا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون أيضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية فإنه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ،32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير. وتضمن القانون أيضا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أى تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.