موقع إسرائيلي: يجب على ميسي أن يخاف من صلاح

عادل عبدالجواد أشاد موقع "سبورت1" الإسرائيلي بتألق النجم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعدما تأهل فريقه أمس للدور نصف النهائي على حساب منافسه مانشيستر سيتي.وقال الموقع الإسرائيلي في عنوان له "يجب أن يكون ميسي خائفا، فصلاح الملك قادم"، وأضاف انه كان أسبوع أسود لمانشستر سيتي.

عادل عبدالجواد

أشاد موقع “سبورت1” الإسرائيلي بتألق النجم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعدما تأهل فريقه أمس للدور نصف النهائي على حساب منافسه مانشيستر سيتي.

وقال الموقع الإسرائيلي في عنوان له “يجب أن يكون ميسي خائفا، فصلاح الملك قادم”، وأضاف انه كان أسبوع أسود لمانشستر سيتي.

وامتد سحر ظاهرة الكرة المصرية “محمد صلاح” من أوروبا وصولا إلى إسرائيل، وعبر إسرائيليون عن حبهم لمحمد صلاح وطريقة لعبه وتألقه الشديد مع فريقه ليفربول والذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي.

لكن بعض الإسرائيليين لا ينسون لصلاح رفضه مصافحة اللاعبين الإسرائيليين يوم واجه نادي “مكابي تل أبيب” في إسرائيل في إطار دوري بطولة أوروبا.