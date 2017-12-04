موقع إسرائيلي: معركة سياسية مثيرة بين السيسي وشفيق

عادل عبد الجواد نشر المركز الأورشاليمي لشؤون الدولة في إسرائيل تقريرا تناول فيه حالة التخبط التي أطلقها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق الأسبق. وقال المزكز الإسرائيلى "عاد رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إلى البلاد وسيترشح للرئاسة ضد السيسي،…

عادل عبد الجواد

نشر المركز الأورشاليمي لشؤون الدولة في إسرائيل تقريرا تناول فيه حالة التخبط التي أطلقها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق الأسبق.

وقال المزكز الإسرائيلى “عاد رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إلى البلاد وسيترشح للرئاسة ضد السيسي، وستدعم جماعة الإخوان المسلمين أحمد شفيق أمام السيسي”.

وأضاف المركز الأوشاليمي أن حملة الانتخابات الرئاسية المصرية في العام المقبل سترتفع بشدة بعد عودة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق مجددا إلى مصر، وخاصة بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي أعلن عنها الرئيس السيسي تنظيما إرهابيا، بينما أعلنت الأخيرة أنها ستدعم شفيق في الإنتخابات.

وتابع، بلا شك أنها تكون معركة سياسية مثيرة للاهتمام بين اثنين من ضباط الجيش وكبار السياسيين السابقين، شفيق المشير المتقاعد والقائد السابق للقوات الجوية، أمام جنرال متقاعد وهو عبد الفتاح السيسي، الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية ووزيرا للدفاع والآن رئيسا للجمهورية لولاية ثانية