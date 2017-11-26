موقع إسرائيلي: مصر تواجه أشد هجوم إرهابي في تاريخها

عادل عبد الجواد: نشر المركز الأورشاليمي لشئون الدولة في إسرائيل تقريرا بعنوان "الاختبار الأول لرئيس الأركان المصري الجديد" علي خلفية الهجوم الإرهابي الذى وقع يوم الجمعة فى مصر وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 300 شخص. وذكر المركز في…

عادل عبد الجواد:

نشر المركز الأورشاليمي لشئون الدولة في إسرائيل تقريرا بعنوان “الاختبار الأول لرئيس الأركان المصري الجديد” علي خلفية الهجوم الإرهابي الذى وقع يوم الجمعة فى مصر وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وذكر المركز في تقريره أن الهجوم الأخير وضع محمد فريد حجازي، فى أعلى اختبار له، حيث يواصل داعش استراتيجيته الرامية إلى زعزعة استقرار مصر واستنفاد قواتها الأمنية، علي حد زعمه.

وذكر التقرير أن الهجوم دليل على أن داعش هزم بالفعل في العراق وسوريا، ويواصل نشاطه الإرهابي في أجزاء أخرى من العالم وهي مصر، ويحاول إثبات وجوده والتزامه بالطريق الأيديولوجي لإقامة الخلافة الإسلامية من خلال العنف والإرهاب”، مشيرا إلي أن تنظيم داعش في العراق لديه خبرة واسعة في الهجمات علي المساجد حيث قاموا بتفجير مسجد شيعي من قبل، علي حد زعمه.

وأضاف التقرير أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه هجوما إرهابيا كبيرا ومستمرا من قبل جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش على مدى السنوات الأربع الماضية، وهذا هو أكبر وأشد هجوم إرهابي قاسي في تاريخ مصر تقوم به منظمة إرهابية.

وأشار المركز الإسرائيلي إلي الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة المصرية بعد الحادث ضد المنظمات الإرهابية في سيناء، وزعم قائلا :”الجيش المصري يعاني من نقص في الذكاء، مما يجعل من الصعب عليه شن حرب على الإرهاب”، وتابع يعد الهجوم على مسجد الروضه بالعريش أول اختبار لرئيس هيئة الأركان المصرية الجديد محمد فريد حجازي الذي قام مؤخرا بجولة في شبه جزيرة سيناء بعد توليه منصبه.

وأضاف المركز الإسرائيلي زاعما، إن الجيش المصري يعاني من مشكلة كبيرة في نقص المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلي أن عدد الإرهابيين داخل سيناء ما بين 2000لـ3000 إرهابي ومن الصعب السيطرة والقضاء عليهم، حيث تمكنوا من الاندماج مع السكان الأصليين بسيناء ويمتعون بدعم مالي كبير”.