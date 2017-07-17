موقع إسرائيلي: مصر تقوم بإنشاء ذراع بحرى للعمل في المياه العميقة

عادل عبد الجواد:أثارت تصريحات قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، اليوم، فى كلمته، اليوم، بالمؤتمر الـ17 للجنة الهيدروجرافية، لدول شمال المحيط الهندى، الذى يعقد بالقاهرة، بحضور وزير النقل، وعدد من قادة بحريات العالم، بشأن بناء قدرة قوية لشعبة المساحة البحرية المصرية، وبناء قدرات قوات ب



عادل عبد الجواد:



أثارت تصريحات قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، اليوم، فى كلمته، اليوم، بالمؤتمر الـ17 للجنة الهيدروجرافية، لدول شمال المحيط الهندى، الذى يعقد بالقاهرة، بحضور وزير النقل، وعدد من قادة بحريات العالم، بشأن بناء قدرة قوية لشعبة المساحة البحرية المصرية، وبناء قدرات قوات بحرية تعمل في المياه العميقة، اهتمام الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكر موقع “روتر” العبري أنه في الآونة الأخيرة شهدنا تراكم هائل للقوة للقوات البحرية المصرية، ويبدو أن مصر تقوم ببناء قوة حقيقية للرد علي إيران بإنشاء ذراع بحري لها قادر على العمل في المياه العميقة.

وزعم الموقع الإسرائيلي، أن النوايا الإيرانية بتشغيل قاعدة بحرية في سوريا أجبرت المصريين على إعداد الأجوبة وردود أفعال في وقت مبكر علي حد وصفه، وأشاد الموقع بشراء إسرائيل 3 غواصات ألمانية بقيمة 1.5 مليار دولار، لاستبدال أسطول إسرائيل القديم الذي يشمل غواصات من طراز دولفين.