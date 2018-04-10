موقع إسرائيلي: عمر الشريف فخر كبير للمصريين

عادل عبد الجواديحتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى الـ86 لميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف، والذي يصادف اليوم 10 أبريل، وغير جوجل شعاره في البحث إلى صورة للنجم المصري، الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932.واهتم موقع "هامكور" الإسرائيلي بذكرى وفاة الفنان عمر الشريف، وقال: "كان الشريف مصدر فخر كبير ل

عادل عبد الجواد

يحتفل محرك البحث “جوجل” بالذكرى الـ86 لميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف، والذي يصادف اليوم 10 أبريل، وغير جوجل شعاره في البحث إلى صورة للنجم المصري، الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932.

واهتم موقع “هامكور” الإسرائيلي بذكرى وفاة الفنان عمر الشريف، وقال: “كان الشريف مصدر فخر كبير لمصر، إضافة إلى أنه كان مصدر خلاف بسبب نجاحه الباهر في صناعة الأفلام الهوليوودية”.

وأضاف: “كان عمر رجلا مذهلا جدا، وممثلا ناجحا، وقد بدأ ممارسة الفن صدفة، عندما كان يعمل نجارا مع والده في شبابه، وتعلم الرياضيات والفيزياء في جامعة القاهرة”.

ولد عمر الشريف، فى الإسكندرية عام 1932، وعشق التمثيل منذ الضغر، ورفض العمل مع والده كتاجر للأخشاب، وبدأ التمثيل على مسرح فيكتوريا كوليدج التى كان يدرس بها.

التقى عمر الشريف فى بداية الستينيات بالمخرج العالمي دافيد لين الذى اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، وقام بأداء عددا من الأدوار الناجحة والمهمة في السينما الأمريكية.