أفاد موقع “نيوز1” الإسرائيلي أن دولة أوغندا تدرس نقل سفارتها للقدس قريبا لتكون ثالث دولة أفريقية تقوم بذلك، مشيرا إلي أن إسرائيل ستفتح هي الأخري سفارة لها في أوغندا خلال فترة قريبة.

وقال الموقع الإسرائيلي إن رئيس أوغندا “يوويري موسيفيني” سيزور إسرائيل خلال الأسبوع المقبل للتجهيز لنقل سفارة بلاده إلي القدس.

وستكون هذه الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى إفريقيا في عام 2016، وهو هدف سعي إليه في فترة رئاسته الأخيرة، كهدف لتعزيز الموقف السياسي لإسرائيل من خلال تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين الشركات الإسرائيلية ومختلف الدول في القارة السمراء.

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق خلال زياته لأوغندا قائلا إن بلاده عادت إلي أفريقيا بشكل كبير وإفريقيا عادت إلي أحضان إسرائيل من جديد.

وأعرب عن أمله في أن تفتح أوغندا، حليفة إسرائيل الإفريقية منذ زمن بعيد، سفارة لها في القدس قريبا، حسبما ورد بالموقع.

من جهته، قال الرئيس الأوغندي يوري موسفني إن بلاده “تدرس هذا الأمر”، أي أمر افتتاح سفارة لأوغندا في القدس.