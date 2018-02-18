موقع إسرائيلى: مصر ستدفع مليار دولار تعويضات لـ EMG

أمبال الإسرائيلية ستتلقى 170 مليون دولار من مجموع التعويضات عادل عبد الجواد ذكر موقع" جلوبس" الاقتصادى الإسرائيلى، أن شركات الغاز المصرية ستدفع تعويضات مالية لشركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas EMG بقيمة 1.033 مليار دولار بعد صدور حكم من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى با

أمبال الإسرائيلية ستتلقى 170 مليون دولار من مجموع التعويضات

عادل عبد الجواد

ذكر موقع” جلوبس” الاقتصادى الإسرائيلى، أن شركات الغاز المصرية ستدفع تعويضات مالية لشركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas EMG بقيمة 1.033 مليار دولار بعد صدور حكم من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة منذ أسبوعين يفيد بأن شركات الغاز المصرية ستدفع تعويضا ضخما قدره 1.03 مليار دولار للشركة المذكورة.

وأضاف الموقع أن مجموعة “EMG” يحق لها الحصول على معدل فائدة سنوى قدره 3٪ من مايو 2012 حتى تاريخ صدور الحكم، وكذلك الفائدة بمعدل 5٪ من تاريخ الحكم، بحيث يكون المبلغ الإجمالى حوالى 1.3 مليار دولار.

وتابع “جلوبس” وبعد أقل من عام من قرار التحكيم فى القاهرة بأن شركات الغاز المصرية ألغت الاتفاق مع شركة EMG بشكل غير قانونى على حد وصفه، وقال مركز التجارة الدولية والتحكيم قبل أسبوعين إن شركات الغاز فى مصر ستدفع لـ “EMG” تعويضا ضخما قدره 1.03 مليار دولار.

وكانت “المال” قد نشرت منذ عام عن محكمة دولية تغرم مصر 174 مليون دولار لصالح أمبال الإسرائيلية، حيث حصلت شركة “أمبال” الإسرائيلية للغاز على حكم قضائى جديد يقضى بتعويضها بمبلغ 174 مليون دولار تدفعها الحكومة المصرية نتيجة الأضرار التى لحقت بها بعد وقف تصدير الغاز إلى اسرائيل منذ عام 2012، وفقا لما نشره موقع “ذا ماركر” الإسرائيلى الملحق الاقتصادى لـصحيفة “هآرتس”.

و”أمبال” هى شركة استثمارية تأسست فى الولايات المتحدة، وحتى عام 2013 كان يسيطر عليها رجل الأعمال يوسى ميمان.

وكانت حصة “ميمان” الرئيسية هى 12.5٪ من أسهم شركة EMG التى كان من المفترض أن توفر الغاز الطبيعى من مصر لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ولم تتمكن من القيام بذلك بسبب سلسلة من الأحداث فى مصر، بما فى ذلك الانفجارات المتكررة فى خط أنابيب يمر عبر سيناء، وفى عام 2012، ألغت مصر العقد بالكامل. على حد زعم الموقع الإسرائيلي.

وأضاف “جلوبس” وبعد صدور الحكم، من المتوقع أن تتلقى أمبال حوالى 170 مليون دولار من مجموع التعويضات. وتزداد احتمالات حصول الدائنين على جزء من أموالهم، خاصة وأن الحكم الأخير كان فى محكمة مصرية فى القاهرة، ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادى فى مصر ليس جيدا، لذلك من الصعب جدا تقدير ما إذا كانت الشركات المصرية سوف تكون قادرة على تحويل الأموال.