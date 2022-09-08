موقع أمريكي: مصر من أكثر المقاصد السياحية شهرة والطلب على زيارتها متزايد

تحت عنوان “تزايد الطلب السياحى على مصر” أوضح موقع “Travel Market Report” الأمريكي المتخصص في السياحة أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة وتشهد إقبالاً متزايداً في الحركة السياحية، وذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب شركات السياحية والبواخر السياحية.

ووفقا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية جاءت مصر كثانى أكثر مقصد سياحى شعبية وإقبالا لعملائها هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية.

كما أشارت النائب التنفيذي لرئيس إحدى شركات الرحلات البحرية العالمية والتي أطلقت أول فندق عائم لها في نهر النيل العام الماضي، إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على رحلاتها في نهر النيل مما دعا الشركة لأن تخطط لإضافة فندق عائم ثاني في عام 2024.

وعن أسباب زيادة الطلب على مصر أوضح ممثلو الشركات السياحية أن مصر تتيح للسائح تحقيق جميع متطلباته ورغباته السياحية أثناء زيارته لها وهو ما يميزها عن عدد من المقاصد الأخرى، إلى جانب أن النقل الجوي الدولي إلى مصر حاليًا يحظى بثقة كبيرة ويتسم بالانتظام، فضلا عن توافر عنصر الأمان الذى يشعر به السائحون أثناء تواجدهم في مصر وهو ما يزيد من استمتاعهم بإقامتهم بها.