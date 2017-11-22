موقعة يوفنتوس وبرشلونة تخطف الأضواء فى التشامبيونزليج

على المصرى تتجه أنظار عشاق ومحبى كرة القدم العالمية، إلى ملعب "يوفنتوس آرينا"، بمدينة تورينو الإيطالية، لمتابعة موقعة يوفنتوس وبرشلونة الإسبانى، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، ويدير اللقاء الحكم الصربى ميلوراد مازيك، ويعاونه مواطنوه، ميلوفان ريستيك مساعد حكم أول، ود



على المصرى

تتجه أنظار عشاق ومحبى كرة القدم العالمية، إلى ملعب “يوفنتوس آرينا”، بمدينة تورينو الإيطالية، لمتابعة موقعة يوفنتوس وبرشلونة الإسبانى، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، ويدير اللقاء الحكم الصربى ميلوراد مازيك، ويعاونه مواطنوه، ميلوفان ريستيك مساعد حكم أول، وداليبور دجورجيفيتش مساعد ثان، ونيمانيا بيتروفيتش حكما رابعا.

وضمنت ستة فرق بالفعل المشاركة فى ثمن نهائى التشامبيونزليج، وهي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير من الجولات الماضية، وأنضم لهما أمس ريال مدريد وبشكتاش، وتسعى فرق مانشستر يونايتد وبرشلونة وبازل وروما وتشيلسي ويوفنتوس لحسم التأهل المبكر، خلال لقاءات اليوم.

ويزور برشلونة منافسه يوفنتوس في ظروف متناقضة، فالفريق الكتالونى يتصدر الدوري الإسباني، بينما السيدة العجوز خرجت من خسارة صعبة في الدوري الإيطالي، وتتطلع لترميم المعنويات، وسيكون الصراع على أشده لزعامة المجموعة الرابعة بين البارسا المتصدر بـ10 نقاط، واليوفى الثاني 7 نقاط، إضافة إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي “الثالث بـ4 نقاط”، وأوليمبياكوس اليوناني “الرابع بنقطة واحدة”، اللذان سيلعبان المباراة الثانية في المجموعة الأربعاء أيضاً، ويحتاج برشلونة لنقطة خلال لقاء اليوم، حتى يضمن التأهل، الأمر الذي سيضمنه أيضا فريق السيدة العجوز، إذا لم يخسر ولم يفز سبورتنج لشبونة بأربع نقاط، والذي لازالت فرصة التأهل أمامه، إذا فاز على ضيفه أوليمبياكوس.

وتجاوز برشلونة دور المجموعات في جميع مشاركاته منذ موسم 2001-2002 “لم يشارك في المسابقة موسم 2003-2004″، وأمامه فرصة حسم تأهله حتى وإن خسر في تورينو، وذلك في حال عدم فوز سبورتينج على أوليمبياكوس، ولا يبدو يوفنتوس في أفضل حال، فهو ليس في الموقع الذي اعتاد عليه في السنوات الأخيرة، وحتى ليس في المركز الثاني، بل يحل ثالثاً على جدول ترتيب الكالتشيو، بعد أن تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، وكانت على يد سامبدوريا 3-2.

التقى الفريقان 10 مرات سابقاً، فاز برشلونة بـ4 مرات، ويوفي بـ3، مقابل 3 تعادلات، سجل برشلونة 13 هدفاً مقابل 10 ليوفنتوس، ويتسلح فريق المدرب ماسيمليانو أليجري، بملعبه وجماهيره، أملاً بتجاوز سريع للمعنويات المهشمة على الصعيدين المحلي والدولي بالنسبة للاعبيه الدوليين الذين فقدوا فرصة التواجد في كأس العالم روسيا 2018.

يملك يوفنتوس سجلاً مميزاً على أرضه، إذ لم يتذوق طعم الهزيمة على الصعيد القاري في مبارياته الـ25 الأخيرة، وتحديداً منذ الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-2 في أبريل 2013، في المقابل؛ يلعب برشلونة لحسم تأهله، وذلك إذا ما حصل على نقطة واحدة فقط دون النظر في ما تبقى من نتائج.

لكن التأهل بالنسبة لجماهير فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه تحصيل حاصل، فهم يتطلعون لمباراة تمحو صورة آخر زيارة للفريق إلى تورينو في إياب ربع نهائي النسخة الماضية من أمجد الكؤوس، حين دكت شباك تير شتيجن بثلاثية بيضاء، كان من الصعب جداً تعويضها إياباً في كامب نو، ويأمل برشلونة بمباراة لا تقل جودةً عن الفوز ذهاباً بثلاثية نظيفة، كما أنه يتطلع لدخول محطة هامة في الليجا، الأحد القادم، بأفضل ما يمكن من معنويات، عندما يقابل مطارده المباشرة فالنسيا

ليونيل ميسي على بعد 3 أهداف من أن يصبح ثاني لاعب فقط يسجل 100 هدفاً في دوري الأبطال بعد كريستيانو رونالدو، الذى واصل تحقيق الأرقام القياسية في مسابقات الأندية الأوروبية، بعدما سجل الهدفين الخامس والسادس للفريق الملكي في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي، ليرفع رصيده إلى 100 هدف بقميص ريال مدريد في البطولات الأوروبية بواقع 98 هدفًا في دوري الأبطال، وهدفين بكأس السوبر الأوروبي، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل لفريق واحد، ليكسر الرقم المسجل باسم منافسه التقليدي ميسي الذي سجل 97 هدفًا بقميص برشلونة.

وفى بقية اللقاءات، يخوض أتلتيكو مدريد مباراة حياة أو موت أمام ضيفه روما، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدرها الفريق الإيطالي بثماني نقاط، متقدما بنقطة على تشيلسي الوصيف، والذي يحل ضيفا على كاراباج الأذربيجانى، ويكفى التعادل ذئاب روما لضمان التأهل، كما أن البلوز سيصعد لثمن النهائي، إذا فاز في أذربيجان أو حتى تعادل بشرط ألا يحقق أتلتيكو مدريد الفوز.

ويحتاج مانشستر يونايتد صاحب الـ12 نقطة، ومتصدر المجموعة الأولى لنقطة واحدة خلال زيارته لبازل السويسري “الوصيف بست نقاط” بفارق الأهداف أمام سسكا موسكو “الثالث”، ويمكن للمان يونايتد إذا خسر أن يتأهل أيضا لثمن النهائي بشرط ألا يحصد سسكا موسكو النقاط الثلاث عندما يستقبل بنفيكا متذيل الترتيب بلا رصيد.

أما المجموعة الثانية فحسمت بالفعل إذ ضمن باريس سان جيرمان المتصدر حاليا بـ12 نقطة التأهل، وكذلك بايرن ميونيخ الوصيف بتسع نقاط، وستحدد الجولتان المتبقيتان فقط من سيكون أول وثاني المجموعة، ويستقبل الفريق الباريسى نظيره سيلتيك الإسكتلندي “الثالث بثلاث نقاط”، فيما يحل الفريق البافارى ضيفا على أندرلخت البلجيكي المتذيل بلا رصيد.