موقعة ميلان وأرسنال تخطف الأنظار فى اليوروبا ليج

على المصرىيستقبل ايه سى ميلان الإيطالي، نادي أرسنال الإنجليزي، على ملعب "سان سيرو"، فى قمة لقاءات ذهاب دور الستة عشر، من الدورى الأوروبى لكرة القدم، الذى يشهد مواجهات قوية تجمع مارسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع لوكوموتيف موسكو الروسي.يعيش ميلان أوقاتاً رائعة



على المصرى

يستقبل ايه سى ميلان الإيطالي، نادي أرسنال الإنجليزي، على ملعب “سان سيرو”، فى قمة لقاءات ذهاب دور الستة عشر، من الدورى الأوروبى لكرة القدم، الذى يشهد مواجهات قوية تجمع مارسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

يعيش ميلان أوقاتاً رائعة منذ استلام أسطورته جينارو جاتوزو مهمة تدريب الفريق خلفاً لفينتشينزو مونتيلا في نوفمبر 2017، حيث ارتقى الفريق إلى المركز السابع في الدوري، وبات على بعد 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري ابطال اوروبا، كما تمكن من بلوغ الدوري النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، وسيلاقي يوفنتوس في النهائي.

وبلغ ميلان ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على لودوجوريتس البلغاري 3-صفر ذهاباً و1-صفر إياباً، فيما عانى أرسنال لبلوغ هذا الدور بعد فوزه على أوسترسندس السويدي بثلاثية نظيفة ذهاباً وخسارته على ملعبه 2-1 إياباً.

ويتخبط فريق المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر، في سلسلة من النتائج السلبية جعلته يبتعد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مما زاد الشكوك بشأن استمرار فينجر الموسم المقبل، بعد خسارة المدفعجية نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي، ويرغب فينجر في إنقاذ موسمه مع الفريق عبر التتويج بمسابقة الدوري الاوروبي التي ستكون السبيل الوحيد نحو العودة للمشاركة في دوري الأبطال.



وفي بقية مواجهات الدور ثمن النهائي، يستضيف أتلتيكو مدريد الإسبانى نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث يسعى أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى تتويج موسمهم بلقب أوروبي ينسيهم خيبة الخروج من دور المجموعات للتشامبيونزليج، إضافة إلى صعوبة الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد الخسارة من المتصدر برشلونة بهدف نظيف، والتأخر بفارق 8 نقاط عن القمة.

ويحل ليون الفرنسي ضيفاً على سسكا موسكو الروسي، ويستقبل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه سالزبورج النمساوي، وعينه على تحقيق فوز مريح يقربه من ربع النهائي، فيما يستضيف لاتسيو الإيطالي نادي دينامو كييف الأوكراني، ويلتقي لايبزيج الألماني مع زينيت سان بطرسبرج الروسي، أما أوليمبيك مرسيليا الفرنسي فيصطدم بعقبة أتلتيك بلباو الإسباني، لكنه سيحاول الاستفادة من اللعب أمام جماهيره لتحقيق فوز يقطع به نصف الطريق نحو التأهل، ويلتقي سبورتينج لشبونة البرتغالي مع فيكتوريا بلزن التشيكي.