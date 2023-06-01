موعد وقفة عيد الأضحي 2023.. الرئاسة تحدد عدد أيام الإجازة

تستطلع دار الإفتاء “هلال شهر ذي الحجة” يوم الأحد الموافق 29 ذو القعدة الموافق يوم 18 يونيو 2023 طبقا للحسابات الفلكية.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2023 عقب تحديد التاريخ فلكيا.

موعد إجازة 30 يونيو 2023.. أيام إجازة عيد الأضحى

أعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنّ تكون أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2023 5 أيام تبدأ 27 يونيو وتنتهي يوم 1 يوليو 2023:

إجازة يوم عرفة

توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 يونيو 2023 على أن يكون الأربعاء، الموافق 27 يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى لعام 2023.

وأوضح معهد الفلك أن تكون أول أيام شهر ذي الحجة موافقا يوم الإثنين 19 يونيو 2023، ولهذا سيكون عيد الأضحى 2023 هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الموافق 10 من ذى الحجة 1444، وذلك طبقا لما أكده المعهد القومي للبحوث الفلكية.

يشار إلى أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.