موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023.. تعرف على عطلات الحكومة والقطاع الخاص

يترقب العاملون والموطفون في القطاع العام والخاص والطلاب الذين ينتظروا موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023 للاستراحة من ضغط العمل اليومي والامتحانات، حيث يتساءل المسلمون في كل بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفة كونها الركن الأعظم من الحج وهي الشعيرة المتممة له.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023..

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023.. الركن الأعظم من الحج

يتساءل المسلمون في كل بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023 كونها الركن الأعظم من الحج وهي الشعيرة المتممة له، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” الحج عرفة”، ويقال عن معنى تلك الجملة، إن من فاته عرفة؛ فاته الحج، فإذا أتاها يوم عرفة، يوم التاسع بعد الزوال؛ وقف فيها ما يسر الله، ولو قليلًا، أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر، ليلة العيد؛ أدرك الحج، من الزوال إلى طلوع الفجر.

وقفة عرفة وعيد الأضحى 2023.. إجازة 30 يونيو

وينتظر المواطنون إعلان إجازة وقفة عرفة عيد الأضحى المبارك 1444 وإجازة 30 يونيو 2023، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أنها ستستطلع هلال شهر ذي الحجة، اليوم الأحد.

موعد وقفة عرفات 2023.. غرة شهر ذي الحجة

أعلنت السعودية، أن غدا الاثنين والموافق 19 يونيو الجاري غرة شهر ذي الحجة، وتكون وقفة يوم عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى المبارك من يوم الأربعاء 28 يونيو حتى يوم السبت 1 يوليو الشهر المقبل، وهو ما يتبعه المسلمون في كل دول العالم.

إجازة عيد الاضحى 2023.. مجلس الوزاراء يرحل إجازة 30 يونيو

يبدأ عيد الأضحى المبارك من يوم الأربعاء 28 يونيو حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، وهو ما يتبعه المسلمون في كل دول العالم.

وتقدم بوابة “المال نيوز” في السطور الأتية للعاملين في القطاع العام والخاص والطلاب الذين ينتظروا الإجازة للاستراحة من ضغط الامتحانات، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وإجازة 30 يونيو 2023، للقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد أيام إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 2023.

تعرف على أول أيام عيد الأضحى 2023 وموعد وقفة عرفات

تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى 2023 للحكومة وللقطاع الخاص، بعد نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444، من خلال مجلس الوزارء للقطاع الحكومي، وبعدها سيعلن وزير القوى العاملة موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.

مجلس الوزراء يحدد إجازة عيد الأضحى و30 يونيو

ويبلغ عدد أيام عطلتي عيد الأضحى و30 يونيو 5 أيام بيوم عرفة؛ لأن عطلة الثلاثين من يونيو تأتي مع أيام عيد الأضحى ويوم إجازة أسبوعي أيضا، فمن المرجح أن يرحل مجلس الوزاراء إجازة 30 يونيو قبل أو بعد العيد بيوم واحد، ويتم دمجها لـ 6 أيام إجازة، ويمكن أن يكتفي بـ 5 أيام فقط.