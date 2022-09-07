موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تسجيل اللحظات الأخيرة

ينتهي طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة، اليوم الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، يتم بعدها الإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، خلال الفترة المقبلة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال السطور التالية موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. حد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وفتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، في الفترة من يوم السبت الماضى 3/9/2022، وينتهي تنسيق المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب، في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفيما يخص تنسيق المرحلة الثالثة.. كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الماضى 3/9/2022، وينتهي تنسيق المرحلة الثالثة السابعة مساء من اليوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب، في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

قبل إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة يكثف الطلاب البحث عن رابط تسجيل الرغبات للحاق بالتسجبل في أخر ساعات، ويستطيع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكترونى لتنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الكليات 2022 عبر الرابط من هنا للالتحاق بكليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلمي، من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء، تبدأ وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة من خلال الضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

أما عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو 205 درجات لشعبة علمي وأدبي، وينتهي تنسيق المرحلة الثالثة يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر 2022.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

1- يتأكد الطالب من عدم معرفة أحد رقمه السري.

2- يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة.

3- يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق عبر الضغط رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

4- يقوم الطالب بتسجيل الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

5- يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.