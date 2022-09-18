موعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني

اقترب موعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، من ساعة الصفر، حيث تفصلنا ساعات معدودة عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بعد غلق باب التسجيل بتنسيق الأزهر لعام 2022، حيث أغلق تنسيق المرحلة الأولى مساء الجمعة 16 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء خمسة أيام منذ الإثنين الماضي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وتفاصيل الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والخطوات ورابط الاستعلام.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

اقترب موعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2022 للمرحلة الثانية، إذ تم غلق التسجيل بتنسيق الأزهر 2022 منذ مساء يوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة.

من المتوقع أن تظهر نتيجة التنسيق عقب ساعات من إغلاق المرحلة، ويمكن للطلاب متابعة نتيجة تنسيق الأزهر 2022 للمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التالي معرفة النتيجة:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ومن المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الأزهر 2022 خلال ساعات من غلق باب التسجيل.

موعد المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

تبدأ المرحلة الثالثة بتنسيق الأزهر 2022 عقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الأزهر 2022، والتى تختص باستقبال طلبات الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل في المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الأزهر 2022، أو لهؤلاء الذين يحاولون تغيير رغباتهم والالتحاق بكلية أخرى ضمن تنسيق الأزهر 2022.

نتيجة التنسيق 2022

وأعلن الأزهر الشريف عن انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الأزهر 2022 يوم الإثنين 12 سبتمبر، وأن التسجيل سوف يستمر حتى يوم الجمعة 16 من الشهر ذاته، حتى يستطيع الطلاب الذين نجحوا في اختبارات الدور الثانى تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات ضمن تنسيق الأزهر 2022.

توقعات تنسيق الأزهر 2022-2023

وأتاح تنسيق الأزهر 2022 لطلاب محافظات شمال سناء وجنوب سيناء التسجيل في إحدى مناطق القاهرة أو الوجه البحرى على أن يكون الطالب بتنسيق الأزهر 2022 مؤهلًا للتقديم فى الوجه البحرى كمنطقة أولية في حالة تقديم بيانات الطالب الأساسية في وقت التسجيل للالتحاق بكليات تنسيق الأزهر 2022.

وفى حالة أن الطالب بتنسيق الأزهر 2022 يريد تغيير المنطقة سوف يجد فى الخيارات التى أمامه خانة «هل تريد تغيير المنطقة» فيقوم بالضغط عليها وسوف يتم تغييرها إلى منطقة القاهرة على الفور.

نتيجة التنسيق المرحلة الثانية

أما على طلاب تنسيق الأزهر 2022 في محافظة البحر الأحمر فيمكنهم أيضًا الالتحاق بكليات القاهرة أو الوجه القبلى، وعند الدخول على شاشة التنسيق الخاصة بطلاب تنسيق الأزهر 2022 سوف تجد أن الطالب مؤهلا للالتحاق بكليات الوجه القبلى كمنطقة أولى وتظهر لك أيضًا إمكانية تغيير المكان في حالة الرغبة في التغيير والالتحاق بكليات القاهرة.