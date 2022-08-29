بدأت مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية يوم السبت الموافق 27 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويبحث طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة على محركات البحث عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ورابط تسجيل رغبات تقليل الاغتراب.. بوابة “المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ينتظر طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة موعد نتيجة التنسيق الذي يتم خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، حيث قال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق في وزارة التعليم العالي.

ويعنى ذلك أنه في ضوء الموعد المعلن لإغلاق التسجيل فإنه سيتم الإعلان عن النتيجة بجد أقصى يوم السبت، وفي حال مد التقديم ليوم يصبح موعد إعلان النتيجة يوم الأحد.

موعد انتهاء تحويلات تقليل الاغتراب

تنتهي رسميًا تحويلات تقليل الاغتراب يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، في السابعة مساءً، والتى بدأت يوم السبت 27 أغسطس.

رابط تسجيل رغبات تقليل الاغتراب

تستطيع التقديم فى تنسيق تقليل الاغتراب من خلال الدخول على رابط تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من هنا

www.tansik.egypt.gov.eg.

قواعد وشروط تقليل الاغتراب

أعلن مكتب التنسيق شروط وقواعد تقليل الاغتراب، موضحا أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية قرب محل إقامته فى المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:

1 .يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافيـة (أ)، بالتقـدم للتحويـل إلـى كليـة غيـر مناظرة فـي منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى:

2 .حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب)

3 .شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكليـة الهندسـة جامعـة أسـيوط وهـو يقيم فى محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} – الآداب – التجـارة … الـخ) فـي جامعـة طنطـا حيـث تقـع جامعـة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفيا الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق بكلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبـل بكليـة الهندسـة جامعـة أسـيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا، حيـث تقـع جامعـة طنطـا فـي النطـاق الجغرافـي (أ) وذلـك طبقـاً لترتيـب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ) ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمس كليـات للهندسـة (القـاهرة – عـين شـمس – حلـوان – المطرية – شبرا) والحـد الأدنـى للقبـول (392 و 391 و 390 و 388 و 387 (درجـة فيسـمح فقـط بالتحويـل المنـاظر للكليـة الأقـل فـي الحـد الأدنـى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة ما يلي:

الحالة الأولى:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتسـاب الموجـه فيـتم قيـده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلـى مجمـوع درجـات قبلتـه الكليـة التـي يرغـب فـي التحويـل إليهـا طبقـاً لنظـام الانتسـاب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب فـي التحويـل إلـى كليـة منـاظرة لتقليـل الاغتـراب فيكـون التحويـل فـي هـذه الحالـة وفقـاً لنظـام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.

يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقاً للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم .

قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين من ذوي الهمم بمختلف فئاتهم بالجامعات الحكومية المصرية:

يحق للطلاب من ذوي الهمم بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العلمية والنظرية التي تقبل شهادتهم ( الثانوية العامة المصرية وما يعادلها – الشهادات الفنية المصرية ) والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبارات القدرات او اختبارات المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التى تشترط ذلك للقبول بها.

القبول عن طريق الجامعات مباشرة: يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم و (طلاب الدمج ) من شرط المجموع الكلي ( الحصول علي 50% علي الأقل في شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة ) و (الحصول علي 70% علي الأقل في الشهادات الفنية المصرية) وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية فقط.

تعتبر كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام

التحويل لكليات غير مناظرة.

اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظره لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والإقليمي ويتم التحويل منها أو العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر .

اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها فقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها او اليها لكليات الطب بالجامعات.

طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلي كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.

رابط التقديم للطلاب المستنفدين والمتخلفين عن تسجيل الرغبات للمرحلتين الأولي والثانية:

يستطيع طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات أو الذين استنفدوا رغباتهم تسجيل الرغبات عبر رابط تسجيل رغبات الطلاب المستنفدين والمتخلفين من طلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات يصل إلى 3296 طالبًا وطالبة، بينما يصل عدد مستنفذي الرغبات إلى 6708 طالبًا وطالبة.

رقم مكتب التنسيق الإلكتروني

يمكن الاتصال بمكتب التنسيق الإلكتروني فى حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال الرقم المختصر 15999.