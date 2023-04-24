موعد معرض زهور الربيع 2023.. النسخة الـ 90 تحمل شعار 100 مليون شجرة

ينطلق معرض زهور الربيع 2023 في نسخته رقم 90، يوم 13 مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أعلنت وزارة الزارعة موعد معرض زهور الربيع 2023 في 13 مايو المقبل.

بوابة “المال” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد معرض زهور الربيع 2023، وكل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، ويضم مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنافذ بيع السلع الغذائية.

موعد معرض زهور الربيع 2023.. منافذ بيع السلع الغذائية

يحمل معرض زهور الربيع 2023 شعار “100 مليون شجرة” حيث سيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار “الخشبية، الزينة، المثمرة” بسعر التكلفة، ويشارك في معرض زهور الربيع 2023 كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنافذ بيع السلع الغذائية.

ويعد معرض زهور الربيع 2023 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

مع بداية فصل الربيع من كل عام يبدأ معرض الزهور الذي تنظمه وزارة الزراعة كل عام، ويتم تنظيم معرض الزهور في شهر مارس من كل عام، ولكن مع بداية شهر رمضان في مارس الجاري، زاد التساؤل حول موعد معرض الزهور 2023 وهل سيكون خلال شهر رمضان أم بعده ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد معرض الزهور 2023.

موعد معرض الزهور 2023.. انطلاقه لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي

تحدد وزارة الزراعة كل عام موعد معرض الزهور 2023، حيث أعلنت الوزارة موعد معرض الزهور 2023 في دورته الـ 90 يوم 13 مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.

ويعود تاريخ معرض الزهور إلى عهد السلطان حسين في العام 1914، تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنّه بدأ منذ 109 سنوات، وتم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

معرض الربيع 2023.. مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل

يقام معرض الربيع لمدة تصل إلى 40 يوما في حديقة الأورمان بالجيزة وهي من أكبر وأبرز الحدائق النباتية في العالم التي تشغل مساحة 28 فدانا، وأُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نبات، ولكن من المتوقع أن يتم تنظيم معرض الزهور هذا العام في مكان مختلف عن حديقة الأورمان التي ستخضع للتطوير مع حديقة الحيوان في الجيزة.

يذكر أن عدد العارضين في معرض الزهور 2022 إلى 171 عارضا وهذا العدد يفوق الأعداد في الأعوام السابقة.

وتقوم الوزارة بإعطاء أهمية كبرى بهدف تطوير زراعة النباتات والزهور لأنها تعود على الدولة بعائد اقتصادي جيد.