موعد قبض معاشات يوليو 2023.. المستفيدون يترقبون الصرف قبل العيد أسوة بالمرتبات

يترقب أصحاب المعاشات موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023، أسوة بمرتبات الموظفين، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى التي تبدأ من الثلاثاء 28 يونيو 2023 وحتى الاثنين 3 يوليو 2023، حيث تسائل أصحاب المعاشات عن موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وإمكانية تبكير الصرف لا سيما وأن المعاشات يكون موعد صرفها في اليوم الأول من كل شهر، ولكن مع استمرار اجازة العيد حتى اليوم الثالث من شهر يوليو فبالتالي هناك احتمالية بتأخير صرف المعاشات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض في هذا التقرير موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وتفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك..

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023.. هيئة التأمينات لم تعلن عن أخبار جديدة

زاد البحث عن موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 مع الاعلان عن موعد عيد الأضحى بشكل رسمي ويكون أول أيام العيد هو الأربعاء 28 يونيو 2023 ورغبة الكثيرين في معرفة هل يكون صرف المعاشات قبل عيد الأضحى مثل مرتبات العاملين في الدولة أم تكون في موعدها الرسمي.

يوافق إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2023 وحتى الاثنين 3 يوليو 2023، لذلك تسائل أصحاب المعاشات عن موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وإمكانية تبكير صرف معاشات يوليو نظرًا لأن المعاشات يكون موعد صرفها كل شهر هو اليوم الأول من الشهر ولكن نظرا لاجازة العيد حتى اليوم الثالث من شهر يوليو وبالتالي وجود احتمال بتأخير صرف المعاشات.

ولم تعلن هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي أخبار جديدة فيما يتعلق بصرف المعاشات بحيث يتم تبكيرها قبل العيد أم تكون في موعدها المحدد في اليوم الأول من يوليو.

صرف معاشات يوليو 2023 بالزيادة الجديدة

تُصرف معاشات يوليو بالزيادة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي وتم صرفها منذ أبريل وكانت نسبتها 15% لأكثر من 11 مليون مواطن مستحق للمعاش.

من يحصل على مبلغ 1300 جنيه يصبح بعد الزيادة 1495 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 2300 جنيه يصبح بعد الزيادة 2645 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 3500 جنيه يصبح بعد الزيادة 4025 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 4300 جنيه يصبح بعد الزيادة 4945 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 5300 جنيه يصبح بعد الزيادة 6095 جنيها.

من يحصل على معاش بقيمة 6500 جنيه يصبح بعد الزيادة 7475 جنيها.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إجازة عيد الأضحى لتبدأ من الثلاثاء 28 يونيو 2023 وتستمر حتى الاثنين 3 يوليو وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد صرف معاشات مايو 2023.. الزيادة نسبة 15%

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات مايو 2023 بزيادة 15%، موضحة أن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات يوم السبت الموافق 1 مايو 2023.

وأوضحت «التأمينات»، أن المعاشات يمكن صرفها من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية، على أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2023 على 3 شرائح وفقًا للنحو التالي:

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الـ 15% والأقل من 1000 جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 مايو 2023.

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الـ 15% والتي تبدأ من من 1000 جنيه وأقل من 2000 يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 مايو 2023.

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الـ 15% والتي أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مايو 2023.

حساب معاشات مايو بالزيادة 15% والمنحة الاستثنائية

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالمنحة الاستثنائية المقدرة بقيمة 300 جنيه، والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي دون التقييد بموعد لانتهاء صرفها، ضمن قرارات الحماية الاجتماعية، ويمكن حساب قيمة معاشات مايو وفقًا للزيادة الاستثنائية وزيادة الـ 15% وفقًا للآتي:

صاحب المعاش الذي يحصل على 1000 جنيه بعد الزيادة الـ 15%، يحصل على 1300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 2000 جنيه، يحصل على 2300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 3200 جنيه، يحصل على 3500 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 4000 جنيه، يحصل على 4300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 5000 جنيه يحصل على 5300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 6000 جنيه يحصل على 6300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، وكل ما يتعلق بـ المعاشات بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وللرابط اضــغــط هنا https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx .

جدول قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

يمكن للمواطنين حساب مبلغ المعاشات المستحق بعد زيادة المعاشات الجديدة كالتالى:

1-المعاش بقيمة 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 1495 جنيها.

2- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 2300 جنيه إلى 2645 جنيها.

3- المعاش بقيمة 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4025 جنيها.

4- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 4300 جنيه إلى 4945 جنيها.

5- يصل المعاش المستحق للمواطن بمبلغ 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 6095 جنيها.

6- المعاش بقيمة 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 7475 جنيها.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

قدمت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعية، تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، خدمة الاستعلام عن المعاشات وصرف المعاشات ومعرفة التفاصيل الخاصة بـ زيادة المعاشات من خلال الرقم القومي بالضغط على رابط الاستعلام من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2.