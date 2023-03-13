موعد فصل الربيع 2023 في مصر.. العد التنازلي لنهاية رحلة الشتاء

يبدأ موعد فصل الربيع 2023 في مصر، مع انتهاء فصل الشتاء الأسبوع المقبل، الذي بدأ رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضي، حيث يكون فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد فصل الربيع 2023 في مصر..

موعد فصل الربيع 2023 في مصر.. شتاء هذا العام 88 يوما وفقا للحسابات الفلكية

وصل فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية بطول 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتي نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف”.

وحدث الانقلاب الشتوى فى عام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد فصل الربيع 2023 في مصر.. الانقلاب الصيفي

يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي في يوم الـ 21 من شهر مارس، وينتهي في 22 من شهر مايو، هذا الموعد الخاص بالانقلاب الصيفي، ويضم شهر الربيع ثلاثة أشهر هم مارس، أبريل، مايو، ويتم هذا التحديد بناءا على الأشهر التي تتسم بالدفء، ونتيجة لاعتدال المناخ فهناك بعض الظواهر المرتبطة والتي تضفي للحياة بعض الجاذبية، ومنها:



صفاء السماء وخلوها من الغيوم.

تتفتح في هذا الفصل الزهور فتنشر الألوان بجمالها

نمو العشب الأخضر احتفالا بجمال الطبيعة.

تبدأ الثمار بالنضج.

تبدأ الحيوانات الخروج من بياتها الشتوي ومتابعة حياتها.

مهاجرة الطيور.

بداية فصل الربيع في مصر

طبقا للحسابات الفلكية فإن فصل الربيع يبدأ في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، حيث تعود الحياة إلى طبيعتها الخلابة.

ويبدأ الجو في الاعتدال بعيدا عن أمطار الشتاء ورطوبة الصيف، ويشهد هذا الفصل المتميز بعض الاختلافات الجوية، مثل المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية، وهي رياح محملة بالأتربة وتعرف باسم “الرياح الخماسينية”، مما تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة نسبيا.

موعد فصل الربيع 2023 في مصر.. مظاهر طبيعية مميزة

وتدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ومع بدء فصل الربيع نلاحظ مظاهر طبيعية مميزة أهمها تفتح الزهور وازدهار الأشجار بعد أن سقطت أوراقها خلال الخريف والشتاء ، حيث تنخفض فرص الأمطار ويقل تواجد الغيوم ما يعنى وصول كمية أكبر من أشعة الشمس إلى سطح الأرض والنباتات وهو ما يحفز نمو النباتات وأوراق الأشجار .

الاحتفال بأعياد الربيع.. شم النسيم يوافق رمضان

يأتي موعد شم النسيم 2023 يوم الإثنين الموافق 17 أبريل، وفقا للحسابات الفلكية، ويتزامن موعد شم النسيم 2023 هذا العام مع موعد شهر رمضان 1444، والذي يحل يوم 23 مارس الجاري وحتى 21 أبريل المقبل.

يعود الاحتفال بأعياد الربيع، والتي من بينها عيد شم النسيم، إلى 4 ألاف عاما، فهو عيد فرعوني متوارث، فكان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

موعد فصل الربيع 2023 في مصر.. درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع قرب موعد فصل الربيع 2023 في مصر، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بين 8 إلى 9 درجات، حيث يسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة الثلاثاء 14-3-2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18والصغرى 13.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأربعاء 15-3-2023