موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023.. تجنب قطع الخط وغرامة تأخير السداد

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يوليو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يومًا، ليكون آخِر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه. وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حال تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد إعلان فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 قبل اقتراب موعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة شهر أبريل 2023 الجديدة يوم السبت 15 أبريل.

موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

يبحث عدد من المواطنين وأصحاب المحالّ التجارية عن موعد إعلان فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023، وطرق سدادها قبل قطع الحرارة عن الهاتف الأرضي المستحَق عليه الفاتورة من قِبل الشركة المصرية للاتصالات بعد انتهاء مهلة غرامة التأخير على دفع الفاتورة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we أن آخِر موعد لدفع وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 من 4 أيام من اليوم 11 مارس إلى يوم 15 مارس الحالي، وابتداءً من يوم 15 مارس تقوم الشركة بقطع الحرارة عن الخط الأرضي لحين تحصيل الفاتورة شاملة غرامة التأخير مالية قدرها 10 جنيهات كحد أدنى، أو 1.5% كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة، وتضاف عليها عند السداد، وبداية من 15 أبريل المقبل ستقوم الشركة بإصدار فاتورة جديدة لجميع المشتركين البالغ عددهم 12 مليون مشترك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مارس 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر مارس 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك، ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا https://billing.te.eg/ar-EG

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لتسديد الفاتورة:

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2023، نقدًا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

سداد فاتورة الأرضي لـ شهر مارس 2023، من خلال الدفع النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بأنحاء الجمهورية.

سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2023 من خلال “الفيزا كارت” عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان”.

دفع فاتورة التليفون الأرضي في خدمات “سداد، خدماتي، ممكن، مصاري”.

دفع فاتورة التليفون الأرضي في ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مباشر في سنترال الشركة المصرية للاتصالات WE أو في مكاتب البريد.

موعد إعلان فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعدّ الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبّقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

سجل عدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 12 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي بمعدل سنوي 6.3%، وبلغ عدد السنترالات نحو 1572 سنترالًا بنهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها 55 سنترالًا، بنسبة نمو سنوية 1.57%، واستحوذ الريف على 1072 سنترالًا.

كما سجلت السعة التليفونية للسنترالات نحو 22 مليون خط أرضي بنهاية فبراير الماضي بنمو شهري 8.69%، واستحوذ القطاع المنزلي على نحو 89% من مشتركي التليفون الأرضي، تلاه القطاع التجاري بنحو 9%، وأخير القطاع الحكومي بنحو 2%.