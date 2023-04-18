موعد عيد الفطر 2023 فلكياً... دار الإفتاء تستطلع الهلال الخميس

يسود جدل على وسائل السوشيال ميديا بشأن موعد عيد الفطر 2023 فلكيًّا بعد تضارب عدد من الأخبار خلال الأيام الماضية حول موعد عيد الفطر، بعد أن أعلنت عدة جهات حكومية الموعد، فيما اختلف الموعد في عدد من الدول العربية.

عيد الفطر

يأتي ذلك مع قرب انتهاء شهر رمضان يبحث المواطنين عن موعد وقفة عيد الفطر 2023 خاصة العاملين في القطاعين العام والخاص لمعرفة توقيت الإجازة الرسمية، ولا سيما أن الخميس المقبل هو التاسع والعشرون من شهر رمضان، ففيه تستطلع دار الإفتاء هلال شوال للعام الهجري 1444، وتكشف هل سيكون هو المتمم لشهر رمضان ويكون يوم الخميس وقفة العيد، وبالتبعية يكون اليوم التالي- الجمعة- هي موعد عيد الفطر 2023 وأول أيامه.

وتقوم دار الإفتاء المصرية بتحديد موعد عيد الفطر 2023 في مصر، باستطلاع هلال شوال بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ- 20 من أبريل الحالي 2023م، يحل موعد عيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام،

وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 20 أبريل لعام 2023 م.

يُذكر أن فترة إجازة العيد تتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى تحرير سيناء، حيث يتم دمجهما معًا حيث يحصل الموظفين بالقطاعينن العام والخاص على إجازة لمدة 6 أيام، بدلًا من 5 أيام حيث تشمل (الوقفة و4 أيام العيد وذكرى التحرير) بعد أن تم تحديد موعيد عيد الفطر 2023 فلكياً

يُذكر أن جميع الأيام السابقة إجازات رسمية يحصل عليها موظفو الدولة وفقًا للمادة رقم 81 لسنة 2016 من قانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات الموظفين التي تعمل بها.