موعد عيد الفطر 2023.. تعرف على إجازات القطاعين الحكومي والخاص

يوافق موعد عيد الفطر 2023 الجمعة 21 أبريل 2023، حيث يقوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم السبت 29 من شهر رمضان، ليوضح أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال وفقًا للرؤية الشرعية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد عيد الفطر 2023 وميلاد أول شهر شوال فلكيا بعد رؤية الهلال..

موعد عيد الفطر 2023.. شراء ملابس ومسلتزمات الكحك

مع اقتراب بداية شهر رمضان الكريم يتسأل المسلمون في مصر والوطن العربي عن موعد عيد الفطر 2023، حيث يتصدر البحث عن هذا العنوان محركات جوجل، إذا يتطلع الشعب المصري، إلى معرفة متى يوافق عيد الفطر المبارك 20233، والاستعداد لذلك بشراء ملابس العيد والادخار لشراء مسلتزمات إعداد كحك العيد.

موعد عيد الفطر 2023.. أيام الإجازات

يتسأل العمال في القطاع العام و الخاص عن موعد عيد الفطر 2023، وأيام إجازات عيد الفطر المبارك، كي يستفيدوا من الإجازة لقضاء عطلة أو للسفر وأخذ استراحة، وفقا لجدول الإجازات المعلنة، من قبل رئاسة الوزراء، التي أدرجته في بداية العام الجديد 2023.

موعد غرة شهر رمضان المبارك

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان 2023 فلكيًا سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 2023 / 3 / 23 م.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

أعلنت الحسابات الفلكية التابعة لهية المساحة بوزارة التعليم العالي أن أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2023، سوف يصادف الجمعة الموافق 21-4-2023، على أن يتم استطلاع هلال غرة شهر شعبان 1444، يوم الخميس الموافق في التقويم الميلادي 20-4-2023، وفي التقويم الهجري 29 من شهر رمضان، ووفقا لهذه التقارير الصادرة من معهد البحوث الفلكية، فإنه يتبقى على موعد عيد الفطر 2023 نحو 33 يوم.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن جدول إجازات شهر إبريل في الأجندة السنوية، والذي يتضمنها إجازات عيد الفطر المبارك 2023.

ويتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص 3 أيام، تبدأ من الجمعة الموافق 21 إبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن ايام اجازة عيد الفطر 2023 رسميا في بيان.

الإجازات الرسمية المدفوعة في شهر إبريل 2023

يعتبر شهر أبريل المقبل واحد من الشهور التي تتميز باحتوائها على أكبر عدد أيام إجازات كثيرة، حيث أنه بجانب عيد الفطر المبارك “4 أيام”، سوف يليها إجازة شم النسيم يوم 17 إبريل المقبل، كما توافق ذكري تحرير سيناء يوم 25-4-2023.

تمنح الدولة موظفيها في القطاعين الحكومي والخاص إجازة رسمية في عيد الفطر 2023، على أن تكون اجازة عيد الفطر 2023 بواقع 4 أيام كعطله مدفوعه الأجر للقطاع الحكومي، و3 ايام للقطاع الخاص، بينما الشركات التي تعمل في هذه العطلة تكون عدد ساعات العمل فيها معدلة، كماتكون.

موعد اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

تقرر أن تكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص لمدة 3 أيام في الفترة من الجمعة 21 حتى الأحد 22 أبريل 2023.

موعد اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بأن تكون الفترة من يوم الجمعة 21 إلى الإثنين 24 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.