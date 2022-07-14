موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى 2022

يعاود القطاع المصرفي في السوق المصرية مزاولة النشاط يوم الأحد المقبل، بعد إجازة دامت أسبوعا، حيث أغلقت البنوك أبوابها منذ يوم الخميس الماضي قبل وقفة عرفات.

وقرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي مد إجازة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يومين آخرين لتنتهي إجازة عيد الأضحى للبنوك غدًا الخميس الموافق 14 يوليو وباعتبار أن الجمعة والسبت إجازة أسبوعية للبنوك سيعود عمل البنوك الأحد المقبل.

وجاء قرار البنك المركزي المصري بمد الإجازة مع قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وبدأت إجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين في جميع القطاعات في الدولة السبت الماضي، الذي توافق مع أول أيام عيد الأضحى، وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، لتعود القطاعات التي تعمل يوم السبت لعملها 16 يوليو، أما بالنسبة للقطاعات التي تكون إجازتها الأسبوعية يوم الجمعة والسبت، يبدأ العمل بها بعد انتهاء الإجازة يوم الأحد الموافق 17 يوليو.