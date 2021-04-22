موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10 .. سيف يبدأ عمله بالمخابرات مرة أخرى والبزاوي يخطط لعمليات إرهابية

موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما . وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث حرص أفرادها على حماية الدولة المصرية وضبط…

موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما .

وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث حرص أفرادها على حماية الدولة المصرية وضبط العديد من الجواسيس المهددين أمنها القومي ، ويقوم بشخصية احد الاشخاص الذين يعملون لحساب المخابرات المصرية سيف ويقوم بدوره أحمد عز الذي يعود من العراق لمصر ويتم تجميد عمله من الضابط يحى ويقوم بدوره هشام سليم بسبب اخطاؤه في العراق .

مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، كما يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة نضال الشافعي، وعدد من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.