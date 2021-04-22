ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10 .. سيف يبدأ عمله بالمخابرات مرة أخرى والبزاوي يخطط لعمليات إرهابية

موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما . وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث حرص أفرادها على حماية الدولة المصرية وضبط…

أحمد حمدي 3:11 م, الخميس, 22 أبريل 21 3:11 م, الخميس, 22 أبريل 21

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موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما .

وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث حرص أفرادها على حماية الدولة المصرية وضبط العديد من الجواسيس المهددين أمنها القومي ، ويقوم بشخصية احد الاشخاص الذين يعملون لحساب المخابرات المصرية سيف ويقوم بدوره أحمد عز الذي يعود من العراق لمصر ويتم تجميد عمله من الضابط يحى ويقوم بدوره هشام سليم بسبب اخطاؤه في العراق .

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مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم،  ماجدة زكي، كما يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة نضال الشافعي، وعدد من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

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بقلم أحمد حمدي

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