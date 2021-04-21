ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 .. غفران ينتقم من عساف ويقتل الغجر

بعد ظهور شامية والدة غفران الغريب ووصول عساف الغريب إليها الحلقة الماضية أصبح هناك سببا جديدا للصراع بينهم فكل واحد منهم يريد الذي لدي الثاني ولن يتنازل واحدا منهم عن مراد
سلوى عثمان 12:45 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 12:45 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساء، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة mbc 1  يعرض الساعة 11 مساء.

بعد ظهور شامية والدة غفران الغريب ( أمير كرارة ) ووصول عساف الغريب إليها ( أحمد السقا ) الحلقة الماضية أصبح هناك سبب جديد للصراع بينهم فكل واحد منهم يريد الذي لدى الثاني ولن يتنازل واحد منهم عن مراده.

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ورغم أن غفران وافق على إعطاء على الغريب ( دياب ) مهلة لحل المشكلة وإعادة والدته إلا أنه صبر عدة ساعات قليلة ثم ذهب لأرض عساف المتواجد بها الغجر وبدأت معركة كبيرة سنعرف تفاصيلها في حلقة اليوم.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

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بقلم سلوى عثمان

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