ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12 .. غفران يفكر في تخيير جليلة

وظل غفران طوال الحلقة الماضية يفكر فى هذا الأمر ، ولم يصل لحل ، كما ذهب له على الغريب اخو جليلة ونجل عمه لإخباره بضرورة أن يقوم بذلك حتى يرتاح .
سلوى عثمان 1:01 م, السبت, 24 أبريل 21 1:01 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة الثانية مساء، بينما يُعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحًا، و3.30 عصرًا، وعلى قناة mbc 1  يعرض الساعة 11 مساء .

مازال غفران الغريب ( أمير كرارة ) في حيرة كبيرة بعد أن قام عساف الغريب ( أحمد السقا ) بإخباره أن يخير جليلة ( مي عمر ) بينهم لتكون هى صاحبة القرار في استكمال حياتها مع واحد منهم .

اقرأ أيضا  أحداث الحلقة 9 من مسلسل المداح.. صابر يلتقي الشيخ مصباح ويصدم بمعرفته بقتله لغالب

وظل غفران طوال الحلقة الماضية يفكر فى هذا الأمر ، ولم يصل لحل ، كما ذهب له على الغريب ( دياب ) أخو جليلة ونجل عمه لإخباره بضرورة أن يقوم بذلك حتى يرتاح .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود “غفران”، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربّى نجله حمزة .

اقرأ أيضا  مسلسل موسي الحلقة 7 ... بداية انتقام البطل ممن حالوا قتله والبحث عن أخته المتهمة بالزنا

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان

اقرأ أيضاً

موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 12.. عمل موسى مع حلاوتهم يكشف أسرارا كثيرة

سلوى عثمان 12:57 م, السبت, 24 أبريل 21

تعرف على تفاصيل استشهاد الرائد أحمد الكبير في مسلسل الاختيار 2 (صور)

سلوى عثمان 10:35 ص, السبت, 24 أبريل 21

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 .. زكريا ينقذ عائلة إرهابي (فيديو)

سلوى عثمان 12:03 ص, السبت, 24 أبريل 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 .. «غزل» تخبر «تيمور» أنها تحب الخديوي (فيديو)

سلوى عثمان 11:46 م, الجمعة, 23 أبريل 21

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11 .. عساف يعطي غفران حلًا وحيدًا جديدًا (فيديو)

سلوى عثمان 11:14 م, الجمعة, 23 أبريل 21

أحداث مسلسل موسى الحلقة 11 .. خناقة موسى وحلاوتهم تنتهي بعمله معها (فيديو)

سلوى عثمان 9:13 م, الجمعة, 23 أبريل 21