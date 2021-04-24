موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12 .. غفران يفكر في تخيير جليلة

وظل غفران طوال الحلقة الماضية يفكر فى هذا الأمر ، ولم يصل لحل ، كما ذهب له على الغريب اخو جليلة ونجل عمه لإخباره بضرورة أن يقوم بذلك حتى يرتاح .

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة الثانية مساء، بينما يُعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحًا، و3.30 عصرًا، وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساء .

مازال غفران الغريب ( أمير كرارة ) في حيرة كبيرة بعد أن قام عساف الغريب ( أحمد السقا ) بإخباره أن يخير جليلة ( مي عمر ) بينهم لتكون هى صاحبة القرار في استكمال حياتها مع واحد منهم .

وظل غفران طوال الحلقة الماضية يفكر فى هذا الأمر ، ولم يصل لحل ، كما ذهب له على الغريب ( دياب ) أخو جليلة ونجل عمه لإخباره بضرورة أن يقوم بذلك حتى يرتاح .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود “غفران”، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربّى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .