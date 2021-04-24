موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 12.. عمل موسى مع حلاوتهم يكشف أسرارا كثيرة

موعد مسلسل موسى الحلقة 12 في رمضان على 6 قنوات مختلفة، ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات، فيُعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء، والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح غدًا، على dmc دراما يُعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، و7 صباحًا، و1 مساء غدًا، أما على شبكة قنوات art فيُعرض المسلسل على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحًا، و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يُعرض 1 صباحًا، والإعادة 9 صباحًا، و5 مساء اليوم التالي .

يقابل موسي ( محمد رمضان ) المعلمة حلاوتهم ( سمية الخشاب ) صدفة وبعد خناقة بينهم توافق على عمله معها في المحل ، ورغم رفض المعلمة وهبة الوزاني ( سيد رجب ) عمل موسي بالمحل خوفا من اكتشافه عملهم في التجارة في المخدرات إلا أنه سيرضخ لقرار اخته في النهاية .

بداية هذا العمل سيكون له تأثيرا على بداية علاقة جديدة ستنشأ بين موسي وحلاوتهم وسيكون لها أثرا على مستقبله داخل أحداث المسلسل.

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة- سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخي شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزًا كاملًا أصبح موسى من المطاريد، ثم قتل أخوه الصغير في إحدى حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جنديًّا رغم إصابته بتأخر عقليّ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقامًا لأخيه بدلًا من سرقة أهالي قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبري، مفيد عاشور، هبة مجدى، تارا عماد، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة .