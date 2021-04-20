موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 8 .. كيف ينتقم حسن من نوح

تدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات

موعد عرض مسلسل النمر، يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة 2:00 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 1.30 ظهرًا.

وتناولت أحداث حلقة أمس من مسلسل النمر وصول الشرطة لمكان حادث السرقة وهو محل عنتر الحلق بيومى فؤاد والذى ذهب إليه النمر وسرق صفقة الذهب التي كان قد أتمها عنتر.

وانتهت حلقة أمس بقرار الشيمي “محمد رياض” أن يضع مكافأة بمقدار 100 ألف جنيه لمن يعثر على النمر.

المسلسل تدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات. الحلقة 7 من مسلسل النمر

مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.