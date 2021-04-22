ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 11: صابر يساعد رحاب في الحصول على ميراثها

موعد عرض مسلسل المداح يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا ، وإعادة ثانية في اليوم التالي . وتدور أحداث العمل حول صابر المداح وهو رجل متدين ومحبوب…

أحمد حمدي 3:35 م, الخميس, 22 أبريل 21 3:35 م, الخميس, 22 أبريل 21

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موعد عرض مسلسل المداح يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا ، وإعادة ثانية في اليوم التالي .

وتدور أحداث العمل حول صابر المداح وهو رجل متدين ومحبوب تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب خلال الأحداث.

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وننتظر في حلقة اليوم أن يقوم صابر المداح بمساعدة رحاب في الحصول على ميراثها.

مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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بقلم أحمد حمدي

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