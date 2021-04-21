موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. مواجهة بين الخديوي والذهبي

ستكون هناك مواجهة أخرى بين قدرية ( دينا فؤاد ) وغزل بعدما علمت أن زوجها الخديوي يجلسها عنده

موعد مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 9 في رمضان فى تمام الساعة 9 مساء على قناة CBC، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساء.

مواجهة ستحدث بين الخديوي ( أحمد العوضي ) والذهبي ( خالد سرحان ) بعد علمه بأنه من خطط لخطف غزل ( ياسمين عبد العزيز ) من مزرعته بإيعاز من عابد تيمور ( خالد الصاوي ) كما ستكون هناك مواجهة أخرى بين قدرية ( دينا فؤاد ) وغزل بعدما علمت أن زوجها الخديوي يجلسها عنده.

غزل في اللي مالوش كبير ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف أنه تاجر سلاح ، ويعانى من اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لأنها لا تستطيع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وإيمان السيد ودينا فؤاد وأحمد صادق، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.