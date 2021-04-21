ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. مواجهة بين الخديوي والذهبي

ستكون هناك مواجهة أخرى بين قدرية ( دينا فؤاد ) وغزل بعدما علمت أن زوجها الخديوي يجلسها عنده
سلوى عثمان 1:07 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 1:07 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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موعد مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 9 في رمضان فى تمام الساعة 9 مساء على قناة CBC، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساء.

مواجهة ستحدث بين الخديوي ( أحمد العوضي ) والذهبي ( خالد سرحان ) بعد علمه بأنه من خطط لخطف غزل ( ياسمين عبد العزيز ) من مزرعته بإيعاز من عابد تيمور ( خالد الصاوي ) كما ستكون هناك مواجهة أخرى بين قدرية ( دينا فؤاد ) وغزل بعدما علمت أن زوجها الخديوي يجلسها عنده.

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غزل في اللي مالوش كبير ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف أنه تاجر سلاح ، ويعانى من اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لأنها لا تستطيع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

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مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وإيمان السيد ودينا فؤاد وأحمد صادق، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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بقلم سلوى عثمان

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