ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 .. خطة جديدة من تيمور ضد الخديوي

هذه الصيغة التي بها كثير من التحدي لا تقبلها شخصية تيمور فهو رجل يري نفسه الأقوي والأفضل ، مما يجعله سيفكر في طريقة لإذاء الخديوي لتفضيل غزل له ، ولأنه أصبح في ندية واضحة معه .
سلوى عثمان 1:23 م, السبت, 24 أبريل 21 1:23 م, السبت, 24 أبريل 21

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موعد مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 12 في رمضان فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا، و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و6 مساء، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحًا، والإعادة الساعة 8 مساء.

بعد عودة غزل ( ياسمين عبد العزيز ) لمنزل زوجها عابد تيمور ( خالد الصاوي ) كان عليها أن تختار طريقة معاملتها معه ، وفي الحلقة السابقة ظهر عليها الكره الشديد له ، وأخبرته أنها تكرهه وتحب سيف الخديوي ( أحمد العوضي ) ، كما أصرت على استفزازه بأنه لن يستطع فعل شئ مع الخديوي .

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هذه الصيغة التي بها كثير من التحدي لا تقبلها شخصية تيمور فهو رجل يري نفسه الأقوي والأفضل ، مما يجعله سيفكر في طريقة لإيذاء الخديوي لتفضيل غزل له ، ولأنه أصبح في ندية واضحة معه .

قصة مسلسل اللى ملوش كبير غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف أنه تاجر سلاح، ويعانى اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرًا، وتتعرف على بلطجي يدعى سيف الخديوي، وتتفق معه على قتل زوجها لأنها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك، ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل، لكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

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مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وإيمان السيد ودينا فؤاد وأحمد صادق، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري .

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بقلم سلوى عثمان

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