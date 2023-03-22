موعد عرض مسلسل الكبير الجزء السابع : عودة الكوميديا بين مكي ومربوحة

موعد عرض مسلسل الكبير الجزء السابع الذي يعرض بقناة on يوميا في شهر رمضان ، ابتداء من الخميس أول أيام الشهر الكريم في تمام السادسة ونصف مساء بعد آذان المغرب مباشرة .

حيث يعرض مسلسل الكبير قوي الجزء السابع يوميا في رمضان ، بعد نجاح الجزء السادس الذي عرض رمضان الماضي ، ويقوم ببطولته النجم أحمد مكي ويشاركه عدد من الفنانين منهم رحمة أحمد وهشام اسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام واخراج أحمد الجندي وانتاج سنيرجي .

مسلسل الكبير قوي الجزء السابع : أحداث كوميدية جديدة

يقدم أحمد مكي في مسلسل الكبير قوي الجزء السابع أحداثا كوميدية مع الفنانة الشابة رحمة أحمد التي جسدت شخصية” مربوحة” و جذبت المشاهدين رمضان 2022 في ظهورها الأول بالمسلسل ، ولاقى مسلسل الكبير قوي نجاحا جماهيريا السنوات الماضية .

يذكر أن مسلسل الكبير قوي الجزء السابع من المسلسلات التي ينتظرها المشاهدين في شهر رمضان هذا العام ، بعد تحقيق المسلسل شعبية كبيرة في الشارع المصري .