ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل الطاووس الحلقة 9 .. بعد وفاة كريم ماذا يفعل والده المستشار؟

تدور أحداثه ول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه
رحاب صبحي 4:17 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 4:17 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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موعد عرض مسلسل الطاووس يوميًا في السادسة والنصف مساءً على قناة النهار، والإعادة في الحادية عشرة مساء على قناة النهار دراما.

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشرة مساء، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساء.

بعد وفاة كريم فى الحلقة 8 ماذا يشهد والده المستشار فى القضية هل سيقول الحقيقة أم يخاف على سمعة ابنه؟

أحداث مسلسل الطاووس أمس تطورت بوفاة كريم ، محمد عادل ، صاحب الفرح الذى تم وقوع حادثة الاغتصاب به بانهيار زوجته بعد صدمة وفاته، وانهيار والده المستشار الفنان جمال عبد الناصر.

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وفى بداية الحلقة  تحدث كمال الأسطورة، جمال سليمان الى المستشار والد كريم وطلب منه الشهادة فى القضية ، ووعده كمال الأسطورة بأن ابنه لن يضر سمعته بأى شيء فى القضية لأنه كان منشغلا بالفرح وقتها مع عروسته.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه: حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية.

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كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

كما اثار المسلسل جدلا كبيرا فى السوشيال ميديا بسبب قضيته الشائكة، ومحاولة منع عرضه، وإصدار بيان من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحقيق مع أفراد العمل.

الحلقة 7 من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس : بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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بقلم رحاب صبحي

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