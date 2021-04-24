ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. مداهمة بالإسماعيلية واستشهاد ضابط جديد

هشام ماجد واحد من ضيوف الشرف الذين يقدمون تضحيات لضباط حقيقيين في مداهمات مختلفة
سلوى عثمان 1:36 م, السبت, 24 أبريل 21 1:36 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

موعد عرض مسلسل الاختيار 2  الحلقة 12 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى .

انتهت الحلقة الماضية على ذهاب يوسف ( أحمد مكي ) لمداهمة وكر أسلحة بالإسماعيلية وكان مع ضابط صديقه قام بدروه كضيف شرف (هشام ماجد ) وهو واحد من ضيوف الشرف الذين يقدمون تضحيات لضباط حقيقيين في مداهمات مختلفة ، مما يجعل هناك احتمالا كبيرا لأن يكون هو شهيد هذه الحلقة.

اقرأ أيضا  فى الحلقة السادسة من «لعبة نيوتن» حازم يذهب إلى مكان المَنحل الذى قتل فيه شاهين

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر ، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، و قتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7.. زى يعنف هنا فى مقرعملها

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان ، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، و أحمد مكى ، و أياد نصار، و بشري ، وإنجي المقدم ، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم احمد فهمي و أشرف عبد الباقي، و نضال الشافعي، ومحمد فراج، و بيومي فؤاد .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان

اقرأ أيضاً

موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 .. خطة جديدة من تيمور ضد الخديوي

سلوى عثمان 1:23 م, السبت, 24 أبريل 21

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12 .. غفران يفكر في تخيير جليلة

سلوى عثمان 1:01 م, السبت, 24 أبريل 21

موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 12.. عمل موسى مع حلاوتهم يكشف أسرارا كثيرة

سلوى عثمان 12:57 م, السبت, 24 أبريل 21

تعرف على تفاصيل استشهاد الرائد أحمد الكبير في مسلسل الاختيار 2 (صور)

سلوى عثمان 10:35 ص, السبت, 24 أبريل 21

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 .. زكريا ينقذ عائلة إرهابي (فيديو)

سلوى عثمان 12:03 ص, السبت, 24 أبريل 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 .. «غزل» تخبر «تيمور» أنها تحب الخديوي (فيديو)

سلوى عثمان 11:46 م, الجمعة, 23 أبريل 21