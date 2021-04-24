موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. مداهمة بالإسماعيلية واستشهاد ضابط جديد

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى .

انتهت الحلقة الماضية على ذهاب يوسف ( أحمد مكي ) لمداهمة وكر أسلحة بالإسماعيلية وكان مع ضابط صديقه قام بدروه كضيف شرف (هشام ماجد ) وهو واحد من ضيوف الشرف الذين يقدمون تضحيات لضباط حقيقيين في مداهمات مختلفة ، مما يجعل هناك احتمالا كبيرا لأن يكون هو شهيد هذه الحلقة.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر ، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، و قتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان ، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، و أحمد مكى ، و أياد نصار، و بشري ، وإنجي المقدم ، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم احمد فهمي و أشرف عبد الباقي، و نضال الشافعي، ومحمد فراج، و بيومي فؤاد .