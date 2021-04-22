موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 … خطوات الشرطة للقبض على قتلة مبروك

هذا جزء من الحدث الحقيقي حيث تم القبض عليهم فعلا ومن بينهم الضابط محمد عويس الذي قام بتسليم كافة المعلومات اللازمة عن صديقه مبروك تسهيلا لعملية قتله .

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى .

بعد استشهاد الضابط مبروك ( إياد نصار ) على يد مجموعة كبيرة من الإرهابيين بسبب دوره المحوري في كتابة التقرير الخاص بقية التخاير ، فهو الذي كان السبب في القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر ، سيكون على جهاز أمن الدولة وباقي أجهزة الداخلية الكشف عن هوية هؤلاء الجناة ، وهو جزء من الحدث الحقيقي حيث تم القبض عليهم فعلا ومن بينهم الضابط محمد عويس ( أحمد شاكر عبد اللطيف ) الذي قام بتسليم كافة المعلومات اللازمة عن صديقه مبروك تسهيلا لعملية قتله .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر ، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، و قتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان ، وإخراج بيتر ميمي ، و وإنتاج شركة سينرجي ، وبطولة كريم عبد العزيز ، و أحمد مكى ، و أياد نصار ، و بشري ، وإنجي المقدم ، و هادي الجيار ، وسامح الصريطي ، و أحمد شاكر عبد اللطيف و يشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم احمد فهمي و أشرف عبد الباقي ، و نضال الشافعي ، و محمد فراج ، و بيومي فؤاد .