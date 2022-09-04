حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2022، مؤكدة أنه لن يتم قبول أوراق المتقدمين إلا عقب اجتياز الامتحانات التي تحدد سمات الطلاب ومدى استعدادهم لدراسة المناهج الخاصة بها، والتي تؤهل الطلاب إلى التخصصات التي يدرسونها.

ويبحث أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حاليا، عن موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2022، والتي تم انعقادها في شهر أغسطس الماضي، وتستعرض بوابة “المال نيوز” من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس STEM للمتفوقين وعدد مدارس STEM للمتفوقين في كافة محافظات الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2022

تخضع إجابات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والمتقدمين لاجتياز اختبارات الالتحاق مدارس STEM للمتفوقين إلى التصحيح والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 6 – 9 أغسطس الماضي والتي عقدت بشكل إلكتروني بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لإعلان نتائج قبول الطلاب في المدارس المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم قبول أوراق المتقدمين إلا عقب اجتياز الامتحانات التي تحدد سمات الطلاب ومدى استعدادهم لدراسة المناهج الخاصة بها والتي تؤهل الطلاب إلى التخصصات التي يدرسونها.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس STEM للمتفوقين

يمكن للطلاب المتقدمين معرفة نتائج قبولهم في اختبارات مدارس STEM للمتفوقين من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مدارس STEM للمتفوقين من خلال هذا الرابط (من هنـــا) https://moe.gov.eg/stem.

اختيار أيقونة الاستعلام عن اختبارات الإلتحاق بالمدارس.

كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

تدوين البيانات الكاملة للطالب المتقدم.

إدخال الرقم القومي للطالب بدقة.

تحديد التخصص الراغب في دراسته.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.

ويجب على كافة الطلاب المقبولين استكمال أوراق قيدهم في المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل المزمع أن يبدأ في 1 أكتوبر المقبل.

محافظات تضم مدارس STEM للمتفوقين في مصر 2022

تضم المدارس في عدة محافظات أبرزها (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، المكنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج).