موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. 3 خطوات للحصول على الدرجات والنسبة المئوية

تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات في جميع المحافظات، وتراقب عملية تصحيح أوراق الإجابات، ولم ترصد أى شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب طوال فترة الامتحانات، حيث يبحث العديد من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تفاصيل وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. عمليات تصحيح ورق الإجابات

اعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقطع فيديو نُشِرَ على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أن عمليات تصحيح ورق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة 2023 قد بدأت، وأشار إلى أن نتائج هذه الامتحانات ستظهر في أوائل شهر أغسطس المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم: https://emis.gov.eg/، بعد إعلان موعد النتيجة الرسمي في الأيام المقبلة، بعدما يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، من المقرر أن تُعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتقييم الدرجات، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 باتباع عدة خطوات:

أولاً، يجب الدخول على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا، ثم يتعين اختيار بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة.

ثانيا يجب الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

ثالثا يجب إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.