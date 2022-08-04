موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس مستهل الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وستقوم التعليم بإتاحة الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

واجتمع د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم لمناقشة المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر ، واستعداد تنسيق الجامعات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

هذا حددت وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع الأول من اغسطس الجاري موعدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان النتيجة فى الموعد المحدد مسبقا والذي يمتد ليوم 7 أغسطس .

ومن المنتظر أن يعقد وزير التعليم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

وسيعلن الوزير خلال المؤتمر أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية “ علوم ، رياضيات“ وأوائل الله الشعبة الأدبية.

كما سيتضمن مؤتمر الوزير الإعلان عن مؤشرات النجاح ونسب المجاميع التكرارية للشعبتين العلمية والأدبية.

يذكر ان درجات الاوائل بشعبة علمي علوم العام الماضي تراوحت بين 404 إلي 402 درجة، و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

وسيعقب مؤتمر الوزير ، إتاحة النتيجة بالدرجات التفصيلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي :

http://emis.gov.eg/

طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم ، ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.