موعد طرح هاتف أيفون 14 في مصر

تعتزم شركة أبل الأمريكية طرح هاتفها الجديد أيفون 14 في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل عبر مؤتمر جديد .

ومن المرجح أن تقوم شركة أبل بإطلاق 4 أجهزة آيفون جديدة من سلسلة أيفون 14 هي أيفون 14 أيفون 14 ماكس وأيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس ، علما بأن الإصدارات الجديدة ستكون مزودة بفتحة ثقب دائرية للكاميرا مقترنة بفتحة أخرى صغيرة لتضمين مكونات ميزة «معرف الوجه» التقليدية، وستكون تلك الميزة متاحة في طرازات «برو» فقط، كما ستكون نتوءات الكاميرا أكثر سمكًا.

مواصفات هاتف أيفون 14

من المقرر أن يأتي هاتف أيفون 14 مزودا بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع OLED ، وبمعدل تردد مرتفع 120 هرتز، بالإضافة إلى معالج سداسي النواة Apple A16 Bionic تكنولوجيا 5 نانو، ومعالج رسوميات من نوع Apple GPU 4 Core بأربع أنوية.

كما سيأتي أيضا بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل ، وبطارية بسعة 3400 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط.

هاتف أيفون 14 الجديد يأتي بأكثر من إصدار أولهما مزودا بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام ، أما الإصدار الثاني مزودا 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام و512جيجا بايت مع 8 جيجا رامات.

سعر هاتف أيفون 14 الجديد المتوقع في مصر

من المتوقع أن يتم طرح هاتف أيفون 14 الجديد في مصر بسعر يصل إلى 1025 دولارا ما يعادل أكثر من 19 ألف جنيه بـ 6 ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق والذهبي .