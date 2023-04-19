موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات.. التكبيرة الأولى الساعة 5:47 صباحا بتوقيت القاهرة

يتحرى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس الموافق 29 من رمضان لتحديد موعد عيد الفطر 2023، وموعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظات مصر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات، ورغبة في الاستعداد لـ صلاة عيد الفطر 2023 نرصد لكم مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات.. إعلان نتيجة الرؤية الشرعية

يتحدد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات بعد أن يقوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لـ هلال شهر شوال، بعد مغرب يوم الخميس 29 من شهر رمضان، ليوضح موعد عيد الفطر 2023 فلكيا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

تحدد نتيجة رؤية هلال شهر شوال اذا تم رؤيته يوم الخميس 29 رمضان 2023 أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال وفقًا للرؤية الشرعية، لتتسارع معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2023.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحا على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في باقي المحافظات كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد ايام اجازة عيد الفطر 2023 على أن تكون الفترة من الخميس المقبل 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة

وتقرر موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة

وفي اطار موعد صلاة عيد الفطر 2023 فان موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحا.

موعد عيد الفطر 2023 في المحافظات

موعد صلاة العيد في الشرقية الساعة 5:47 صباحا.

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية الساعة 5:52 صباحًا

موعد صلاة العيد في المنيا الساعة 5:52 صباحًا

موعد صلاة العيد في بني سويف الساعة 5:50 صباحًا

موعد صلاة العيد في أسيوط الساعة 5:52 صباحًا

موعد صلاة العيد في قنا الساعة 5:47 صباحًا

موعد صلاة العيد في الوادي الجديد الساعة 6:04 صباحًا

موعد صلاة العيد في سوهاج الساعة 5:50 صباحًا

موعد صلاة العيد في الأقصر الساعة 5:47 صباحًا

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية الساعة 5:44 صباحًا

موعد صلاة العيد في البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحًا

موعد صلاة العيد في القليوبية الساعة 5:48 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر



موعد صلاة العيد في بورسعيد الساعة 5:42 صباحا

موعد صلاة العيد في السويس الساعة 5:42 صباحا

موعد صلاة العيد في العريش الساعة 5:36 صباحا

وعن موعد صلاة العيد في أسوان الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة العيد في شبين الكوم الساعة 5:48 صباحا

موعد صلاة العيد في طنطا الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة العيد في المنصورة الساعة 5:46 صباحا

موعد صلاة العيد في بنها الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة العيد في الفيوم الساعة 5:50 صباحا