موعد صلاة عيد الفطر 2021 في جميع محافظات مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزقية ، عن مواقيت صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات الجمهورية وذلك من خلال الحسابات التي تم إجراؤها بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أن أول أيام عيد الفطر الخميس 13-5-2021 .

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية تكون مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ، هي أول المدن المصرية التي تؤدي صلاة العيد، وذلك في الساعة 5:14 صباحاً ، تليها محافظة شمال سيناء في مدينة العريش في تمام الساعة 5:16 صباحاً.

ثم تأتي صلاة العيد في محافظات القاهرة والمنوفية والجيزة في الساعة 5:28 صباحاً، وفي محافظتي الفيوم والإسكندرية في الساعة 5:31 صباحاً .

وفي محافظة بورسعيد تحين صلاة عيد الفطر في الساعة 5:21 صباحاً، وفي محافظات السويس والغردقة ودمياط في الساعة 5:23 صباحا .

وفي محافظة الإسماعيلية ، و مدينة الطور بجنوب سيناء في الساعة 5:22 صباحاً ، وفي مدن سانت كاترين وشرم الشيخ بجنوب سيناء .

بينما تكون صلاة عيد الفطر في شلاتين بمحافظة البحر الاحمر في الساعة 5:20 صباحا ، وفي محافظتي البحيرة وقنا في الساعة 5:29 صباحاً .

و في محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ في الساعة 5:27 صباحاً ، على أن تكون في الساعة 5:26 في الزقازيق بمحافظة الشرقية، و 5:25 صباحا في المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وفي محافظة أسوان صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:40 صباحا ، و محافظة مطروح في الساعة 5:41 صباحا ، على أن تكون في بني سويف في الساعة 5:30 صباحا .

وتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في محافظات المنيا و أسيوط و سوهاج في الساعة 5:33 صباحا .

كانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442 ، هو أول أيام عيد الفطر ، و ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وأن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1442 هجريا، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وألقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.