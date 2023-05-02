موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. خطوات التسجيل بالرقم القومي للحصول على 1000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة أنه سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 المقدرة بـ1000 جنيه ، بعد الانتهاء من إجراءات انشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

وتستعرض “بوابة المال نيوز” خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الهاتف المحمول.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. صندوق لاستثمار الأموال

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية بصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزارة القوى العاملة أنها ستقوم بإنشاء صندوق يستهدف استثمار الأموال والإنفاق منها على العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ والأزمات بشكل مستدام بما يعظم العائد التنومي والاجتماعى منه.

وأفصحت وزارة القوي العاملة خطوات التسجيل كالتالي:

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. خطوات التسجيل

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط.

mom.manpower.gov.eg

2- اختر تسجيل العمالة غير المنتظمة.

3- اختر أيقونة «اضغط هنا للتسجيل».

4- قم بملء بيانات الاستمارة.

5- اضغط على إرسال.

انشاء حساب على موقع وزارة القوى العاملة

سهلت وزارة القوى العاملة خطوات انشاء حساب شخصي على موقع الوزارة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة العاجلة المقدرة بـ1000 جنيه، وهي كما يلي:

1- الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

2- الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

3- ادخال البيانات المطلوبة المتمثلة فيما يلي” الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والموقف التأميني، والاسم حتى الاسم الرابع والمهنة، والموقف من التجنيد والحالة الاجتماعية، والعنوان، ورقم الموبايل

4- اضغط على حفظ.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية، عن عدد من القرارات الهامة لعمال مصر خاصًة العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل لـ العمالة غير المنتظمة.