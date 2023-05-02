موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين الذين ليس لديهم أي عمل منتظم عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتي تم تحديدها بقيمة 1000 جنيه.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن الموعد المحدد لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة إضافة إلى الضوابط التي سيتم على أساسها صرف تلك المنحة.

رابط التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

الدخول على الرابط التالي للتسجيل في العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي :- https://mom.manpower.gov.eg/

بعد الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة يتم الضغط عل إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – الاسم حتى الاسم الرابع- المهنة الموقف من التجنيد – الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل.

الضغط على حفظ.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن أمس خلال افتتاح مصنع السكر الجديد في محافظة الشرقية عن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

وكذلك البدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

ودراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وإطلاق حملة قومية لتحسين صورة والتشديد علي أهمية العمل في المجتمع.

وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.

وسرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها.