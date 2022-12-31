موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023.. الماكينات تضخ 102 مليون لـ259 ألف عضو

أعلنت نقابة المعلمين عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، والتي من المقرر له في الأول من يناير الموافق 1 يناير 2023، من خلال ماكينات الصرف حسب البيان الأخير لوزارة المالية والذي نشر على الصفحة الخاصة لوزارة المالية.

ويهتم الكثير من المعلمين خلال الأونة الأخيرة، بالبحث عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، وخاصة أن نقابة المعلمين تصرف المعاش كل 3 أشهر للأعضاء المستفيدين من المعاش.



بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023.. عدد الورثة حوالي 212 ألفًا و664 مستحقًّا

تقوم نقابة المعلمين بصرف المعاش كل ثلاثة أشهر لأعضاء المستفيدين من المعاش، والذي يبلغ عددهم حوال 259 ألف عضو، بقيمة معاشات قد تصل إلى 102 مليون جنيه،

فيما يبلغ عدد الورثة حوالي 212 ألفًا و664 مستحقًّا بقيمة تصل إلى 29 مليونًا، وحوالي 467 ألف جنيه.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023.. نقابة المعلمين تقسم الصرف إلى فئات

أعلنت نقابة المعلمين موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023، والتي من المقرر له في الأول من يناير الموافق 1 يناير 2023، من خلال ماكينات الصرف حسب البيان الأخير لوزارة المالية والذي نشر على الصفحة الخاصة لوزارة المالية.

وقسمت نقابة المعلمين موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2023 منعًا للتزاحم والتكدس إلى فئات منها أصحاب المعاش أقل من 1000 جنيه يصرفونها بالزيادة الاستثنائية، وقيمتها 300 جنيه لتبلغ قيمة المعاش المخصص لهم بعد الزيادة 1300 جنيه يوم 1 ويوم 2 من شهر يناير.

وأما أصحاب المعاش أقل من 2000جنيه، مضافًا إليه الزيادة الاستثنائية حيث يبلغ بعدها 2300 حد أقصى، يصرف معاشات يناير لهذه الشريحة يوم 3 و4 يناير 2023.

وفي يومي 5 و6 يناير، يتم صرف معاشات لأصحاب معاش أكثر من 2000مضافًا إليه 300 جنيه.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

حددت وزارة المالية موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بداية كل شهر ميلادي يوم الأحد 1 يناير 2023 الموافق لـ 8 جمادى الآخرة 1444 هـ بصرف 10 آلاف جنيه معاش نقابة المعلمين بالزيادة الجديدة، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات:

الخطوة الأولى: الولوج إلى موقع هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الخطوة الثانية: انقر على تسجيل الدخول بالحساب الشخصي الخاص بك

الخطوة الثالثة: من الواجهة الرئيسية للموقع انقر على تبويب صاحب المعاش

الخطوة الرابعة: بعدها انقر على الخدمات التأمينية الخطوة

الخامسة: انقر على زر استعراض تطور زيادات المعاش.

يذكر أن نقابة المعلمين تصرف المعاش كل ثلاثة أشهر لأعضائها المستفيدين من المعاش ويبدأ صرف المعاش لمستحقى المعاش من أعضاء نقابة المعلمين في الأول من يناير الموافق 1 يناير 2023، وذلك من خلال ماكينات الصرف حسب البيان الأخير لوزارة المالية والذي نشر على الصفحة الخاصة لوزارة المالية.