موعد صرف معاشات يوليو 2023.. 15% نسبة الزيادة من شهر أبريل الماضي

يبدأ صرف معاشات يوليو 2023 في الأسبوع الأول من كل شهر لجميع المواطنين في مصر، وبذلك يكون بدء موعد صرف معاشات يوليو 2023 اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2023 المقبل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات يوليو 2023 لكل المستحقين بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. المستحقون للزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع المستحقين في الدولة.

ويبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2023 في الأسبوع الأول من كل شهر لجميع المواطنين في الدولة، وبذلك يكون بدء صرف المعاشات اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2023 المقبل.

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. جدول الشرائح

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع المستحقين في الدولة، وفيما يلي جدول الشرائح:

صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الأولى يوم 1 يوليو، و2 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 1000 جنيه.

صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الثانية يوم 3 يوليو، و4 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 2000 جنيه.

صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الثالثة يوم 5 يوليو، و6 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 3000 جنيه.

زيادة معاشات شهر يوليو 2023.. المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية

زادت المعاشات بنحو 15% في شهر أبريل 2023 الماضي بدلًا من شهر يوليو 2023 المقبل، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف زيادة المعاشات في بداية أبريل الماضي، بدلًا من شهر يوليو، بحد أدنى 170 جنيهًا، ووصل الحد الأقصى لـ1635 جنيهًا،

ونصت المادة 35 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، في 30 يونيو من كل عام.

صرف المعاشات.. قيمة القبض بعد الزيادة

تعد معاشات يوليو 2023 الشغل الشاغل لأصحاب المعاشات، والذي يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، خاصة بعد انتشار أنباء حول تبكير صرف معاشات يوليو 2023، بمناسبة عيد الأضحى 2023. وفيما يلي صرف معاشات شهر يوليو 2023.

قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 1495جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.

قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 2645 جنيهًا بدلًا من 2300 جنيه.

قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 4025 جنيهًا بدلًا من 3500 جنيه.

قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 4945 جنيهًا بدلًا من 4300 جنيه.

قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 6095 جنيهًا بدلًا من 5300 جنيه.

قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 7475 جنيهًا بدلًا من 6500 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

البنوك.

منافذ شركة فوري.

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023 إلكترونيًّا

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2.