موعد صرف معاشات مايو 2023.. منحة استثنائية مع زيادة 15%

يحظى موعد صرف معاشات مايو 2023 بالزيادة الجديدة، انتعاشة عبر محركات البحث العالمية، من قبل أصحاب المعاشات الذين يتخطى عددهم الـ 10 ملايين مستحق عن موعد صرف معاشات مايو 2023، خاصًة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بدء صرف معاشات شهر أبريل بزيادة 15% والزيادة الاستثناية المقدره بـ 300 جنيهًا لأصحاب المعاشات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات مايو 2023 وحساب معاشات مايو بالزيادة 15% والمنحة الاستثنائية..

موعد صرف معاشات مايو 2023.. الزيادة نسبة 15%

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات مايو 2023 بزيادة 15%، موضحة أن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات يوم السبت الموافق 1 مايو 2023.

وأوضحت «التأمينات»، أن المعاشات يمكن صرفها من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية، على أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2023 على 3 شرائح وفقًا للنحو التالي:

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الـ 15% والأقل من 1000 جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 مايو 2023.

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الـ 15% والتي تبدأ من من 1000 جنيه وأقل من 2000 يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 مايو 2023.

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الـ 15% والتي أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مايو 2023.

حساب معاشات مايو بالزيادة 15% والمنحة الاستثنائية

تصرف معاشات شهر مايو 2023 بالمنحة الاستثنائية المقدرة بقيمة 300 جنيه، والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي دون التقييد بموعد لانتهاء صرفها، ضمن قرارات الحماية الاجتماعية، ويمكن حساب قيمة معاشات مايو وفقًا للزيادة الاستثنائية وزيادة الـ 15% وفقًا للآتي:

صاحب المعاش الذي يحصل على 1000 جنيه بعد الزيادة الـ 15%، يحصل على 1300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 2000 جنيه، يحصل على 2300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 3200 جنيه، يحصل على 3500 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 4000 جنيه، يحصل على 4300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 5000 جنيه يحصل على 5300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

صاحب المعاش الذي يحصل على 6000 جنيه يحصل على 6300 جنيه بعد زيادة معاشات مايو 2023.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، وكل ما يتعلق بـ المعاشات بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وللرابط اضــغــط هنا https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx .

جدول قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

يمكن للمواطنين حساب مبلغ المعاشات المستحق بعد زيادة المعاشات الجديدة كالتالى:

1-المعاش بقيمة 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 1495 جنيها.

2- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 2300 جنيه إلى 2645 جنيها.

3- المعاش بقيمة 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4025 جنيها.

4- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 4300 جنيه إلى 4945 جنيها.

5- يصل المعاش المستحق للمواطن بمبلغ 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 6095 جنيها.

6- المعاش بقيمة 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 7475 جنيها.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

قدمت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعية، تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، خدمة الاستعلام عن المعاشات وصرف المعاشات ومعرفة التفاصيل الخاصة بـ زيادة المعاشات من خلال الرقم القومي بالضغط على رابط الاستعلام من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2.