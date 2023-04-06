موعد صرف معاشات مايو 2023.. تفاصيل الزيادة الجديدة للمستفيدين

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاش أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيها في محافظات الجمهورية، حيث يتم تحويل أموال المعاشات لمنافذ الصرف المعتمدة لدى الهيئة في وقت سابق للمواعيد المعلن عنها للصرف والتي ستكون خلال الفترة من 1 – 7 مايو 2023.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.

تفاصيل الزيادة الجديدة للمستفيدين

بدأ بالفعل صرف قيمة المعاشات بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أبريل الجاري والتي تعادل قيمتها 15 % بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها بتكلفة 55 مليار جنيه سنويا في إطار حزمة القرارات للحماية الاجتماعية.

جدول صرف معاش مايو 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الخريطة الزمنية لقبض معاشات مايو المقبل 2023 لأكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيه من كافة محافظات الجمهورية وهو كما يلي

تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 1 و 2 مايو لصرف معاشات الفئة الأولى والبالغ معاشها أقل من 1000 جنيه شهريا.

تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 مايو لصرف معاشات الفئة الثانية والبالغ معاشها أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه شهريا.

تم تخصيص يومي السبت والأحد 6 و 7 مايو لصرف معاشات الفئة الثالثة والبالغ معاشها أكثر من 2000 جنيه شهريا.

تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 مايو لصرف معاشات الفئة الرابعة والبالغ معاشها أكثر من 3000 جنيه شهريا.

منافذ صرف معاشات المتقاعدين عن العمل

قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 يتم تجهيز ممافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي :-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ فوري..