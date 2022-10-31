موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022.. تفاصيل الزيادة الجديدة وبشرى سارة للمستفيدين

يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 غدا الثلاثاء 1 نوفمبر، بزيادة العلاوة الاستثنائية 300 جنيه، التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن تم صرف مرتبات شهر أكتوبر الأسبوع الماضي لجميع المصالح والهيئات الحكومية والخاصة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022.

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زيادة المعاشات نوفمبر 2022 والرواتب

يتم صرف زيادة المعاشات نوفمبر 2022 وفقا لجدول صرف المعاشات بالزيادة المقررة وقدرها 300 جنيها ونحو 600 جنيها للاسر التي تصرف معاشين.

موعد صرف زيادة المعاشات للشريحة الأولى

1. بعد زيادة المعاشات وموافقة النواب تصرف الشريحة الأولي المعاش يومي 1 و2 من شهر نوفمبر، بينما يتم صرف الزيادة بداية من نوفمبر خلال صرف الشهر يومي 1 و2 ديسمبر وذلك لمن يحصل على أقل من 1000 جنيه بالإضافة إلى قيمة الزيادة وقدرها 300 جنيها.

2. يتم صرف زيادة المعاشات للشريحة الثانية يومي 3 و4 من الشهر الجديد 2022، لمن يحصل على أقل من 2000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة قدرها 300 جنيها.

3. يتم صرف زيادة المعاشات للشريحة الثالثة يومي 5 و6 من الشهر الجديد 2022، لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة بقيمة 300 جنيه.

4. د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه سيتم بدء تطبيق حزمة الحماية والتى تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية المقررة زيادة المعاشات وزيادة معاشات تكافل وكرامة والحد الأدنى للأجور.

موعد صرف رواتب اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر

كانت وزارة المالية أعلنت مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٢، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ من كل شهر لمدة ٣ أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ من كل شهر لمدة ٥ أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠ من الشهر نفسه، ومرتبات نوفمبر في أيام ٢٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه.

تفاصيل زيادة الرواتب الجديدة

حصلت رواتب الدرجة السادسة بعد زيادة المرتبات على قيمة 400 جنيها.

وحصلت رواتب الدرجة الخامسة بعد زيادة المرتبات على قيمة 440 جنيها.

كما حصلت رواتب الدرجة الرابعة بعد زيادة المرتبات على قيمة 480 جنيها .

وعن رواتب الدرجة الثالثة بعد زيادة المرتبات على قيمة 520 جنيها.

أما عن رواتب الدرجة الثانية بعد زيادة المرتبات على قيمة 600 جنيها .

فيما زادت رواتب الدرجة الاولى بعد زيادة المرتبات على قيمة 700 جنيها.