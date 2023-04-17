موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.. رابط الاستعلام من خلال الرقم القومي

بالتزامن مع نهاية شهر رمضان واقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، حيث يتمكن أصحاب المعاشات من معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 وزيادة المعاشات الجديدة

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 وجدول زيادة المعاشات لجميع الفئات.

رابط الاستعلام عن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

يتمكن أصحاب المعاشات من معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 وزيادة المعاشات الجديدة، من خلال خدمة الاستعلام عن صرف المعاشات الذي تم توفيره وفقا لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الرقم القومي، وذلك بالضغط على رابط الاستعلام من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2 .

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.. البنوك ومكاتب البريد في الخدمة

تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر مايو 2023، الذي من المقرر صرفها لأصحاب المعاشات، الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

أماكن المتوفرة لصرف معاشات شهر مايو

يمكن لاصحاب المعاشات إختيار الوسيلة المناسبة لصرف معاشات شهر مايو وذلك منعا للتزاحم وتسهيلا على المواطنين:

معاشات شهر مايو تصرف من خلال منافذ البريد المصرى.

معاشات شهر مايو، يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى.

معاشات شهر مايو، تصرف بواسطة ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

معاشات شهر مايو2023، يمكن صرفها بواسطة منافذ فورى وكارت ميزة.

كيفية حساب قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة التي تم تنفيذها وإقرارها في شهر أبريل الجاري:

1- معاشات شهر مايو، يصرف معاش المواطن الذي يحصل على 1300 جنيه، بعد زيادة المعاشات إلى 1495 جنيها.

2- معاشات شهر مايو، بعد زيادة المعاشات يصل معاش المواطن بقيمة 2300 جنيه، إلى 2645 جنيها.

3- معاشات شهر مايو، يصل معاش الـ 3500 جنيه للمواطن بعد زيادة المعاشات، إلى 4025 جنيها.

4- معاشات شهر مايو، يصل معاش المواطن ذات مبلغ 4300 جنيه، بعد زيادة المعاشات إلى 4945 جنيها.

5- معاشات شهر مايو، يحسب معاش بمبلغ 5300 جنيه، بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 6095 جنيها.

6- معاشات شهر مايو.. بعد زيادة المعاشات، يصل معاش المواطن بقيمة 6500 جنيه، إلى 7475 جنيها.

جدول قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

يمكن للمواطنين حساب مبلغ المعاشات المستحق بعد زيادة المعاشات الجديدة كالتالى:

1-المعاش بقيمة 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 1495 جنيها.

2- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 2300 جنيه إلى 2645 جنيها.

3- المعاش بقيمة 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4025 جنيها.

4- بعد زيادة المعاشات الجديدة، يصل المعاش بقيمة 4300 جنيه إلى 4945 جنيها.

5- يصل المعاش المستحق للمواطن بمبلغ 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 6095 جنيها.

6- المعاش بقيمة 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات في 2023 يصل إلى 7475 جنيها.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

قدمت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعية، تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، خدمة الاستعلام عن المعاشات وصرف المعاشات ومعرفة التفاصيل الخاصة بـ زيادة المعاشات من خلال الرقم القومي بالضغط على رابط الاستعلام من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2.